24 июля 2024

24 июля 2024 14:05

Ученые выяснили, какие отношения не становятся крепкими

Ученые из Базельского университета обнаружили, что "вера в судьбу" и предначертанность партнера может подрывать стабильность отношений и приводить к неудовлетворенности. Результаты исследования опубликованы в European Journal of Personality (EJР), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В исследовании приняли участие 904 пары из Германии, Швейцарии, Австрии и других стран. Возраст испытуемых варьировался от 18 лет до 81 года, и они состояли в отношениях в течение разного количества времени - от нескольких месяцев до нескольких десятилетий. Ученые попросили испытуемых рассказать, удовлетворены ли они отношениями с партнером, а также уточнить, что, по их мнению, выступает основой для успешной и благоприятной совместной жизни.

Исследователи обнаружили, что испытуемые, считающие, что их отношения развиваются благодаря общим усилиям, как правило, сохраняли более высокий уровень удовлетворенности партнером на протяжении многих лет. Вера в предначертанность избранника или избранницы и судьбоносность отношений с конкретным человеком, напротив, коррелировала со снижением удовлетворенности с течением времени.


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