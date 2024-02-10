Проверяем стежки и смотрим на изнанку: как выбрать ремень, который прослужит долго

Перед шопингом обязательно измерь свою талию - это не конкурс красоты, притворяться ни перед кем не надо, поэтому при замерах живот лучше расслабить. А если ты собираешься носить ремень с джинсами на низкой посадке, то, соответственно, замеры стоит снимать тоже ниже пояса.

Таким образом ты сильно облегчишь свои поиски идеального аксессуара. И постарайся выбрать модель, у которой будет ещё несколько отверстий в запасе, ведь пробивать самому дополнительные дырочки в ремне - не вариант (это почти никогда не выглядит аккуратно). Вот и все - не так уж трудно!

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