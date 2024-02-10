Проверяем стежки и смотрим на изнанку: как выбрать ремень, который прослужит долго

Тренды меняются очень быстро, но в мире ремней время течет гораздо медленнее. Один аксессуар можно носить несколько сезонов подряд, поэтому мы готовы поделиться секретом - как найти тот, что прослужит долго!
При составлении аутфита мы всегда рекомендуем особое внимание обращать на аксессуары. Во многих случаях именно от них зависит, будет ли твой образ выглядеть стильно и дорого - или нет. Поэтому закрывать глаза на качество своих модных акцентов никак нельзя!
Каким должен быть материал
Если ты не рассматриваешь экзотические варианты из кожи крокодила или страуса, то мы предлагаем обратить внимание на наиболее практичный - телячью кожу. Это самый популярный и наиболее прочный материал для изготовления ремней, поэтому он прекрасно подходит "на каждый день".
Искусственная кожа выглядит не намного хуже, при этом стоит дешевле - но в вопросе долговечности даже близко не может соревноваться с натуральной. В итоге, покупая каждый сезон новый ремень из кожзама, ты можешь потратить больше денег, чем отдала бы за один качественный аксессуар, который прослужит несколько лет.
Проверка на оригинальность
В магазине ты, естественно, не станешь проверять, впитывает ли материал воду - да и вообще до покупки ремню сложно устроить краш-тест. Но есть и другие способы определить, сделан ли аксессуар из натуральной кожи - эти трюки мы настоятельно советуем тебе применить во время шопинга.
Обрати внимание на открытый срез ремня: по краям изделия или около пряжки не должно быть торчащих ниток или каких-либо признаков того, что материал расслаивается (в таком случае перед тобой искусственная кожа). Также предлагаем посмотреть, как ремень реагирует на температуру.
Требования к фурнитуре
При первом взгляде на ремень ты первым делом обратишь внимание на пряжку, застёжку и остальную фурнитуру. Убедись, что эти детали не слишком острые по краям. Декор должен украшать, а не в прямом смысле слова портить аутфит: затяжки и царапины на одежде или самом ремне от некачественной фурнитуры, к сожалению, нельзя назвать редким явлением.
А что касается самого материала, то элементы из металла, стали или железа прослужат гораздо дольше, чем та же фурнитура из пластика или меди. Проверь, чтобы "язычок" ремня не нигде не застревал, а заклёпки крепко держались даже при легком сгибании кожи.
Идеальный размер
Перед шопингом обязательно измерь свою талию - это не конкурс красоты, притворяться ни перед кем не надо, поэтому при замерах живот лучше расслабить. А если ты собираешься носить ремень с джинсами на низкой посадке, то, соответственно, замеры стоит снимать тоже ниже пояса.
Таким образом ты сильно облегчишь свои поиски идеального аксессуара. И постарайся выбрать модель, у которой будет ещё несколько отверстий в запасе, ведь пробивать самому дополнительные дырочки в ремне - не вариант (это почти никогда не выглядит аккуратно). Вот и все - не так уж трудно!