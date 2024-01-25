Дизайнер назвал визуально полнящие брюки

Дизайнер Наз Маер назвал визуально полнящие брюки. Соответствующий комментарий поступил в распоряжение "Ленты.ру" в среду, 24 января, передает Day.Az.

При выборе данного предмета гардероба в первую очередь необходимо обращать внимание на крой. Так, чтобы избежать лишнего объема в области ягодиц, рекомендуется присмотреться к вариантам с широкими или прямыми штанинами. В то же время стройность фигуре могут придать брюки с небольшими складками-защипами.

Кроме того, по словам эксперта, нужно учитывать посадку и расположение карманов. "Слишком большие карманы сделают ягодицы больше, а маленькие - визуально уменьшат их. Карманы, расположенные чуть ниже классического варианта, создают впечатление более подтянутых ягодиц. Карманы, расположенные далеко друг от друга, расширяют и добавляют объема там, где он, скорее всего, не нужен", - объяснил Маер и посоветовал избегать моделей, карманы которых оформлены декоративными элементами.

Вдобавок специалист напомнил о цветовой гамме и тканях. В первом случае лучше отказаться от светлых тонов, а во втором - от атласных, бархатных и шелковых материалов. Вдобавок Маер упомянул принты. "Горизонтальные полосы способствуют визуальному расширению, а вертикальные, наоборот, стройнят. Что касается вышивки и рисунков, то следует избегать моделей с крупными и опять же, горизонтально вытянутыми", - пояснил он.

В заключение собеседник издания особенно выделил леггинсы, поскольку сквозь их тонкую ткань можно разглядеть все недостатки фигуры.