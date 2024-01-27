27 января 2024

27 января 2024 09:33

Стилистка назвала главный тренд 2024 года

Стилист Екатерина Северная назвала россиянкам главный тренд 2024 года. Соответствующий материал публикует портал "Внимание, новости!", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам специалистки, в новом году актуальными станут яркие цвета в одежде. "Беспроигрышный вариант - использовать цвет в комплектах точечно. Скажем, добавить к нейтральным черному, серому, бежевому только одну цветную вещь, например, модную сумку, головной убор или яркую аксессуарную группу", - посоветовала она.

Северная призвала отдавать предпочтение синему, зеленому, оранжевому, розовому, персиковому и красному оттенкам. При этом она обратила внимание на жакет, куртку, пуховик или шубу из искусственного меха в упомянутых тонах.

"Это очень практично, ведь при желании такую вещь всегда можно снять, комплект при этом станет довольно спокойным и нейтральным. Повысит градус нарядности и стиля цветная вещь нестандартного кроя: асимметричная юбка или платье, брюки с необычной баской, дизайнерский жилет или блуза", - заключила эксперт.


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