5 лайфхаков для тех, кто хочет найти самый модный и качественный свитер

Осенью и зимой нам просто необходимо что-нибудь теплое и уютное. И это не только котик. Как выбрать тот самый правильный свитер, который согреет, не превратив тебя в унылую зануду в толстой кофте? Стилист Ванда Вонг знает, как выбрать свитер, который будет отлично смотреться и в котором ты не будешь выглядеть дешево или комично.

Сложно себе представить зимний гардероб россиянки без свитера. И трудно себе представить предмет, более неоднозначный. Со свитером так много подводных камней, что иногда кажется, что проще его вообще не покупать (а может, и не кажется). Но так или иначе, хотя бы один нужен. Поэтому читаем факты и советы. Хороший свитер из шерсти не будет стоить дешево. Потратить меньше 10 000 рублей я бы не рассчитывала. НО даже высокая цена не гарантирует, что свитер будет дорого выглядеть. Он может быть из синтетических тканей, может быть просто некрасивым из-за лишних деталей, с ним может быть все что угодно. Цена в 400-500 евро (а это начальная цена для брендовых свитеров) - это просто ценник. И сбривать катышки ты будешь (или не будешь - как повезет) даже с очень хорошей шерсти. Угадать заранее практически невозможно. Материал Свитер должен быть из шерсти. Как только в составе появляется акрил (больше 20%, но и 20% тоже не слишком желательно) - все, он будет дешево блестеть и выдавать свое пролетарское происхождение (хотя происхождение может быть голубых кровей). Детали

Свитер должен быть простым. Во всех смыслах. Оборки, замысловатые расцветки, вставные детали вроде куска ткани, изображающей торчащую снизу рубашку - все это не на пользу. Сложные детали и фурнитура свитера в первый раз хорошо смотрятся на эскизе у дизайнера. Во второй и в последний - на показе. Если повезет, будет еще и третий: в хронике street style. Кусок ткани ("фальшивая многослойность") я никак не могу представить в жизни, когда изо дня в день вас видит довольно ограниченный круг одних и тех же людей. Ты каждый раз якобы надеваешь одну и ту же рубашку под свитер? Или будешь отдирать старый клочок ткани и пришивать новый? Бред какой-то. Свитер с голыми плечами - красиво, если это сферический свитер в вакууме. В жизни нет такой погоды, при которой было бы комфортно ходить в шерстяном свитере, обнаженной по грудь.

Воротник

Идеальный воротник свитера - это невысокая и широкая стойка, V-образный или круглый вырез. Свитер-водолазка подходит только для обладательниц маленькой груди и длинной шеи (то есть над водолазкой предполагается еще участок голой шеи, а не сразу подбородок). Большой отложной воротник выглядит неплохо (иногда) на фотографиях. В жизни он обычно мнется, съезжает набок, вытягивается. А еще ты будешь впихивать его под верхнюю одежду, сворачивая некрасивой колбаской на груди. И пытаться прикрыть голую шею платком или, не дай бог, водолазкой. И совсем-совсем ужасно смотрятся шарфики, намотанные на водолазку.

Тип вязки и фасон

Слишком толстая вязка прибавит тебе несколько килограммов. Еще больше килограммов прибавит обтягивающий свитер. Даже если ты не похожа на жертву диеты, попробуй свитер как можно большего размера. (Худым свитера-оверсайз показаны по умолчанию). И очень дешево выглядит обтягивающий свитер-платье. Свитер - это вещь, на которой не должно быть талии.

Если, глядя в зеркало, ты чувствуешь, что похожа на квадрат, то это из-за слишком короткого свитера. Длина свитера должна, как минимум, доходить по паха. Если, когда ты садишься, свитер задирается к поясу - избавляйся от него. Ты же не можешь все время стоять в нем.

Цвета

Свитера ярких цветов смотрятся, как правило, хуже, чем приглушенных и натуральных. Черный, серый, темно-синий - хорошо. Ярко-синий, зеленый, красный, фуксия - почти всегда плохо. Не могу утверждать, что не существует классных дорогих ярких свитеров. Конечно же, существуют. Но часто получается, что плохое качество и яркие цвета работают в паре.

Все в одном

Зачастую "неправильность" свитера не заключается в какой-то одной детали. Если он короткий - то он и с воротником-хомутом, и вдобавок из акрила. Если яркий - то может быть и толстой вязки, и обтягивающий. Это не железная закономерность, но вполне рабочая. Сомневаешься вязке или в цвете - посмотри, нет ли других противопоказаний. Нашла хотя бы одно - все, эту вещь можно оставить на полке. Хуже всего - яркий, короткий, обтягивающий свитер толстой вязки из акрила (а под ним джинсы с поясом, которые создают ужасный жировой валик на границе со свитером).