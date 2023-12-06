6 декабря 2023

6 декабря 2023 12:44

Стилистка назвала главные тренды в зимней одежде

Стилистка Марина Герман в эфире "Радио 1" назвала главные тренды в зимней одежде, передает Day.Az.

В настоящем сезоне особенно актуальными стали трикотажные вещи, например платье-свитер плотной вязки. По словам эксперта, его можно сочетать с оверсайз-жакетом. Кроме того, Герман посоветовала обратить внимание на джинсы-скинни и багги (джинсы с широкими штанинами - прим. "Ленты.ру") с низкой посадкой. "Вторые можно сочетать с обувью на каблуке и обтягивающим верхом, чтобы не казаться "тумбочкой", так как они действительно прибавляют объем", - пояснила она.

Помимо этого, собеседница издания порекомендовала пересмотреть гардероб на наличие устаревших изделий. Среди них она отметила гипюровые платья с трикотажными вставками и рукавами три четверти, пуховики с мехом на капюшоне и ремнем на талии. "Я бы убрала прилегающие короткие пуховики с поперечной стежкой, но использовала бы их как первый слой объемного образа", - добавила Герман.


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