30 ноября 2023

30 ноября 2023 09:15

Названа самая влиятельная девушка в мире моды

Эксперты платформы Lyst, специализирующейся на анализе потребительского поведения в фэшн-индустрии, назвали самую влиятельную личность в мире моды в 2023 году. Соответствующий материал появился на одноименном сайте, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Согласно исследованию, ею стала 27-летняя южнокорейская певица, модель, рэперша и актриса, участница всемирно известной группы Blackpink Дженни Ким. Отмечается, что продемонстрированные девушкой предметы гардероба значительно повлияли на количество связанных с ними поисковых запросов в сети. Например, после выхода знаменитости в свет в кроссовках Cecilie Bahnsen x Asics Mary-Jane просмотры сайта датской марки увеличились на 27 процентов за сутки.

Кроме того, звезда выпустила коллекцию одежды в коллаборации с брендом Calvin Klein. При этом сотрудничество певицы с компанией поспособствовало увеличению количества поисковых запросов о марке на 22 процента на платформе Lyst в последующие дни.


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