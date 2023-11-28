Как выбрать и ухаживать за экошубой, чтобы она выглядела «дорого»

На фоне активного движения защиты животных модные бренды все больше придерживаются экологичного потребления и заменяют натуральных мех искусственным. Верхняя одежда из синтетических материалов хорошо сохраняет тепло, стильно смотрится - и часто намного дешевле животного меха. Но по каким критериям выбирать искусственную шубу и как потом за ней ухаживать? Рассказываем ключевые правила.
Уже несколько сезонов искусственная шуба является нашим главным фаворитом среди верхней одежды. Выглядит она эффектно, а главное - греет в холодную зиму. Однако, прежде чем бежать за покупками, необходимо знать несколько правил, как выбрать экомех и ухаживать за ним.
Состав
В первую очередь необходимо обратить внимание на состав: чем выше процент добавления шерсти, тем шуба теплее. Например, модели из 100-процентного полиэстера не подойдут для зимы, а варианты с 30% из шерсти в составе будут комфортны в носке при температуре от -5°С до -10°С.
Проверь ворс на прочность
Попробуй подергать и помять ворс руками. Если мех качественный и плотно набит, то он не будет выпадать. А значит, такая шуба не только прослужит больше одного сезона, но и намного дольше будет сохранять тепло.
ПАН-волокно
Если ты нашла шубу с полиакрилонитрильным волокном - это джекпот! Аббревиатура ПАН должна находиться на ярлыке изделия, что говорит о дополнительном утеплителе, например, синтепоне или ватине. Такой вариант максимально приближен по структуре к натуральному меху и может согреть в мороз до -30°С.
Запах
Перед покупкой необходимо проверить мех на посторонний запах. Качественная шуба никогда не будет пахнуть химическими веществами! Этот пункт особенно важен, если у тебя есть аллергии.
Стирка
Прежде чем отправить меховое изделие стирать, нужно очистить его от пыли. Аккуратно пройдись сухой щеткой вдоль ворса и легкими похлопывающими движениями подготовь шубу к следующему этапу.
Стирать искусственный мех можно только в деликатном режиме при температуре не выше 30°С - обязательно без отжима. Советуем использовать жидкие стиральные средства, так как порошок может не до конца раствориться и забиться в мех. Кондиционер лучше выбрать для деликатных материалов.
Как сушить?
Необходимо повесить шубу на плечики, промокнуть полотенцем, чтобы собрать лишнюю влагу, и оставить сушиться в естественных условиях. Искусственный мех не любит фен и отпариватель, так как высокая температура может вызвать деформацию и заломы.
Хранение
Хранить экомех лучше всего в кофре из хлопка или льна. Следи за тем, чтобы в шкафу было сухо и чисто. Вот и все, теперь ты готова к зиме и к покупке шубы из искусственного меха!