Как выбрать и ухаживать за экошубой, чтобы она выглядела «дорого»

На фоне активного движения защиты животных модные бренды все больше придерживаются экологичного потребления и заменяют натуральных мех искусственным. Верхняя одежда из синтетических материалов хорошо сохраняет тепло, стильно смотрится - и часто намного дешевле животного меха. Но по каким критериям выбирать искусственную шубу и как потом за ней ухаживать? Рассказываем ключевые правила.

Уже несколько сезонов искусственная шуба является нашим главным фаворитом среди верхней одежды. Выглядит она эффектно, а главное - греет в холодную зиму. Однако, прежде чем бежать за покупками, необходимо знать несколько правил, как выбрать экомех и ухаживать за ним.

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