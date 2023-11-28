28 ноября 2023

28 ноября 2023 13:21

Как выбрать и ухаживать за экошубой, чтобы она выглядела «дорого»

На фоне активного движения защиты животных модные бренды все больше придерживаются экологичного потребления и заменяют натуральных мех искусственным. Верхняя одежда из синтетических материалов хорошо сохраняет тепло, стильно смотрится - и часто намного дешевле животного меха. Но по каким критериям выбирать искусственную шубу и как потом за ней ухаживать? Рассказываем ключевые правила.

Уже несколько сезонов искусственная шуба является нашим главным фаворитом среди верхней одежды. Выглядит она эффектно, а главное - греет в холодную зиму. Однако, прежде чем бежать за покупками, необходимо знать несколько правил, как выбрать экомех и ухаживать за ним.

Состав

В первую очередь необходимо обратить внимание на состав: чем выше процент добавления шерсти, тем шуба теплее. Например, модели из 100-процентного полиэстера не подойдут для зимы, а варианты с 30% из шерсти в составе будут комфортны в носке при температуре от -5°С до -10°С. 

Проверь ворс на прочность 

Попробуй подергать и помять ворс руками. Если мех качественный и плотно набит, то он не будет выпадать. А значит, такая шуба не только прослужит больше одного сезона, но и намного дольше будет сохранять тепло.

ПАН-волокно

Если ты нашла шубу с полиакрилонитрильным волокном - это джекпот! Аббревиатура ПАН должна находиться на ярлыке изделия, что говорит о дополнительном утеплителе, например, синтепоне или ватине. Такой вариант максимально приближен по структуре к натуральному меху и может согреть в мороз до -30°С.

Запах

Перед покупкой необходимо проверить мех на посторонний запах. Качественная шуба никогда не будет пахнуть химическими веществами! Этот пункт особенно важен, если у тебя есть аллергии.

Стирка

Прежде чем отправить меховое изделие стирать, нужно очистить его от пыли. Аккуратно пройдись сухой щеткой вдоль ворса и легкими похлопывающими движениями подготовь шубу к следующему этапу.

Стирать искусственный мех можно только в деликатном режиме при температуре не выше 30°С - обязательно без отжима. Советуем использовать жидкие стиральные средства, так как порошок может не до конца раствориться и забиться в мех. Кондиционер лучше выбрать для деликатных материалов. 

Как сушить? 

Необходимо повесить шубу на плечики, промокнуть полотенцем, чтобы собрать лишнюю влагу, и оставить сушиться в естественных условиях. Искусственный мех не любит фен и отпариватель, так как высокая температура может вызвать деформацию и заломы. 

Хранение

Хранить экомех лучше всего в кофре из хлопка или льна. Следи за тем, чтобы в шкафу было сухо и чисто.  Вот и все, теперь ты готова к зиме и к покупке шубы из искусственного меха! 

Источник


Просмотров: 153

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Мода

10 октября 09:20

  • 1 502
5 самых модных принтов осени-2023

Мода

20 февраля 11:27

  • 6 668
Фея Красоты - ОБЗОР модельера Севиндж Мамедовой - ФОТО (R)

Мода

6 октября 2022 16:00

  • 5 887
Самая модная обувь осени 2022 года

Мода

28 сентября 2022 11:49

  • 6 191
Что носить зимой-2022: 7 модных трендов - ФОТО

Мода

26 сентября 2022 10:04

  • 5 839
Стилист перечислила наиболее практичные и модные вещи для покупки осенью

Мода

21 сентября 2022 11:19

  • 6 710
Как выглядеть моложе с помощью одной прически?

Мода

21 сентября 2022 09:20

  • 6 304
Правильный способ стирки джинсов в машине

Мода

17 сентября 2022 11:15

  • 5 392
Как выглядеть стройнее с помощью платья?

Мода

13 июля 2022 12:07

  • 5 843
Стилистка показала способы скрыть полные руки с помощью одежды - ВИДЕО

Мода

7 июля 2022 18:42

  • 5 880
Неправильно спать и носить хвост: 6 неочевидных ошибок, которые крадут красоту волос