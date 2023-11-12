Стилист назвал главный тренд ноября

Александр Рогов назвал монохром главным трендом последнего месяца осени. Об этом он написал в своем Telegram-канале, передает Day.Az.

Эксперт представил восемь вариантов монохромных образов со съемки стритстайла, которые будут актуальны в ноябре.

"Один из трендов стритстайла - монохромные образы! Как вам? Практикуете?" - написал Рогов.

Александр Рогов регулярно делится с подписчиками своими советами по стилю. Осенью он также посоветовал купить кожаные шлепанцы. Носить их стилист предложил с теплыми носками. Еще одним модным трендом осени 2023 года стилист считает серые кардиганы. Носить их он предложил с джинсами, юбками и короткими шерстяными шортами.

Незадолго до этого Рогов заявил, что вне зависимости от сезонных трендов вечной беспроигрышной классикой остаются черный и белый цвета. "Какие бы цвета ни становились главными в сезоне, черный и белый всегда будут фаворитами у модников! Ловите фотодоказательства с Paris Fashion Week", - написал Рогов.