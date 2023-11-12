12 ноября 2023

12 ноября 2023 12:00

Стилист назвал главный тренд ноября

Александр Рогов назвал монохром главным трендом последнего месяца осени. Об этом он написал в своем Telegram-канале, передает Day.Az.

Эксперт представил восемь вариантов монохромных образов со съемки стритстайла, которые будут актуальны в ноябре.

"Один из трендов стритстайла - монохромные образы! Как вам? Практикуете?" - написал Рогов.

Александр Рогов регулярно делится с подписчиками своими советами по стилю. Осенью он также посоветовал купить кожаные шлепанцы. Носить их стилист предложил с теплыми носками. Еще одним модным трендом осени 2023 года стилист считает серые кардиганы. Носить их он предложил с джинсами, юбками и короткими шерстяными шортами.

Незадолго до этого Рогов заявил, что вне зависимости от сезонных трендов вечной беспроигрышной классикой остаются черный и белый цвета. "Какие бы цвета ни становились главными в сезоне, черный и белый всегда будут фаворитами у модников! Ловите фотодоказательства с Paris Fashion Week", - написал Рогов.


Просмотров: 168

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Мода

10 октября 09:20

  • 1 322
5 самых модных принтов осени-2023

Мода

20 февраля 11:27

  • 6 472
Фея Красоты - ОБЗОР модельера Севиндж Мамедовой - ФОТО (R)

Мода

6 октября 2022 16:00

  • 5 720
Самая модная обувь осени 2022 года

Мода

28 сентября 2022 11:49

  • 6 007
Что носить зимой-2022: 7 модных трендов - ФОТО

Мода

26 сентября 2022 10:04

  • 5 634
Стилист перечислила наиболее практичные и модные вещи для покупки осенью

Мода

21 сентября 2022 11:19

  • 6 514
Как выглядеть моложе с помощью одной прически?

Мода

21 сентября 2022 09:20

  • 6 123
Правильный способ стирки джинсов в машине

Мода

17 сентября 2022 11:15

  • 5 212
Как выглядеть стройнее с помощью платья?

Мода

13 июля 2022 12:07

  • 5 648
Стилистка показала способы скрыть полные руки с помощью одежды - ВИДЕО

Мода

7 июля 2022 18:42

  • 5 716
Неправильно спать и носить хвост: 6 неочевидных ошибок, которые крадут красоту волос