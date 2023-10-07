Как заправить рубашку в брюки, чтобы убрать с талии «спасательный круг»: простой лайфхак, который ты точно оценишь

Давай раз и навсегда решим проблему заправленных в брюки рубашек!
Как все обычно происходит? Надеваем джинсы / брюки / юбку, не застегиваем их - и пытаемся впихнуть внутрь полы рубашки или футболки. Потом, если повезет, находим пространство, чтобы распределить ткань, а если не повезет, то надеемся на удачу. И в 9 из 10 случаев в финале получаем пузыри на рубашке и ее явно просмариваемый нижний слой под брюками.
Чтобы твоя рубашка "не пузырилась", нужно правильно уложить ее полы в брюки - не ровно, как мы обычно делаем, а крест-накрест. Для этого:
- не застегиваем нижние пуговицы на рубашке;
- скрещиваем два свободных "хвостика";
- закручиваем их и аккуратно заправляем в брюки.
Вот и вся магия! Так как ты закрутила полы рубашки, ткани "как будто" стало меньше - следовательно, не приходится заправлять так много материала под брюки или юбку. Осталось только немного расправить рубашку, и ты готова к выходу.
А при желании можно добавить ремень: он еще крепче будет держать нашу нехитрую конструкцию и слегка утянет зону талии. И все очень аккуратно!