Как заправить рубашку в брюки, чтобы убрать с талии «спасательный круг»: простой лайфхак, который ты точно оценишь

Не-кра-си-во! Что с этим делать? Показывает фэшн-эксперт и модный блогер Диана Госс.

Чтобы твоя рубашка "не пузырилась", нужно правильно уложить ее полы в брюки - не ровно, как мы обычно делаем, а крест-накрест. Для этого:

не застегиваем нижние пуговицы на рубашке;

скрещиваем два свободных "хвостика";

закручиваем их и аккуратно заправляем в брюки.

Вот и вся магия! Так как ты закрутила полы рубашки, ткани "как будто" стало меньше - следовательно, не приходится заправлять так много материала под брюки или юбку. Осталось только немного расправить рубашку, и ты готова к выходу.

А при желании можно добавить ремень: он еще крепче будет держать нашу нехитрую конструкцию и слегка утянет зону талии. И все очень аккуратно!

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