Самый эффектный показ сезона: Ирина Шейк, Пэрис Хилтон и летающие шлейфы в коллекции Mugler

Еще вчера мы обсуждали выдающийся кастинг показа Balenciaga. Демна собрал на своем шоу настоящий звездный десант: по подиуму прошлись Рената Литвинова, Ким Кардашьян, Кэти Хорин, Линда Лоппа, Аманда Лепор и даже мама дизайнера. Однако кое-кому все же удалось его переплюнуть. Приз за самый грандиозный кастинг сезона забирает Кэйси Кадуолладер - креативный директор Mugler. Ему удалось пригласить на свое шоу (кстати, впервые за несколько лет прошедшее по официальному расписанию Недели моды в Париже) ключевых моделей индустрии и нескольких неожиданных подруг бренда. В показе приняли участие Ирина Шейк, Палома Эльсессер, Хелена Кристенсен, Эмбер Валетта, Наташа Поли, Эстер Каньядас и Мариякарла Босконо. За селебрити-часть кастинга отвечали китайская актриса Фань Бинбин, Анджела Бассетт и - совсем уж неожиданно - Пэрис Хилтон. В общем, настоящее шоу - почти "Супербоул".

К счастью, сама коллекция тоже не подкачала. Она была полна кодов Тьерри Мюглера - от корсетов до безупречного тейлоринга и соблазнительных облегающих силуэтов. Но все они были "облегчены" и переведены на язык сегодняшних трендов. Особенно нас впечатлили прозрачные корсеты из пластика, напоминающие футуристичные гиппотораксы - античные доспехи, закрывающие торс. Но главной визитной карточкой коллекции стали подвижные шлейфы, которые развевались в потоках воздуха. Для дополнительного визуального эффекта на показе были использованы вентиляторы, но готовы поспорить, что в реальной жизни они будут смотреться не менее впечатляюще. В конце концов, невесомый шифон взлетает при любом дуновении ветра - и даже просто при движении. И это отличный простой прием, который можно использовать для создания вау-эффекта. Возьмите на заметку.

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