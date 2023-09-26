Самые модные головные уборы осени-2023

Вхолодное время года головной убор перестает быть опциональным дополнением к образу и превращается в настоящую необходимость. Выходить на улицу в холод без шапки (или ее альтернативы) категорически не рекомендуется: если вероятность простудиться вас не пугает, то вспомните о повышенном риске выпадения волос и облысения из-за переохлаждения волосяных луковиц. Тем более, что среди трендов нашлось немало не только теплых, но и очень стильных головных уборов. О главных трендах рассказываем ниже.

Шапки

Как бы вы ни относились к шапкам, стоит признать: это самый универсальный и удобный головной убор. В этом сезоне советуем присмотреться к классическим бини средней вязки, без помпонов и прочих элементов декора. Цвет шапки выбирайте исходя из собственных предпочтений и вещей, с которыми вы планируете ее носить. Самая базовая модель отлично будет смотреться и с пальто, и с пуховиком и с любой другой верхней одеждой.

Шляпы

Элегантный вариант для тех, кто хочет добавить о образ немного аристократичности, - фетровая шляпа. Форма у шляпы может быть любой - от классических федоры и канотье до кэжуал-варианта, напоминающего фирменный головной убор ковбоев. Мы бы рекомендовали присмотреться к моделям базовых оттенков, чтобы аксессуар был как можно более универсальным. Конечно, в разгар зимы такой головной убор едва ли согреет, зато станет стильным дополнением к вашим осенним лукам.

Балаклавы

Балаклава - отличная альтернатива шапке, которая точно пригодится холодной зимой. Она может полностью заменить шарф или стать дополнением к нему: такая комбинация не позволит замерзнуть даже в экстремальный мороз. Носить балаклаву можно не только с пуховиками, но и с дубленками и классическими широкоплечими пальто. Главное - не бояться экспериментов.

Бейсболка

Как и в случае со шляпой, бейсболка не сможет согреть холодной зимой, зато классно впишется в ваши осенние образы и защитит прическу от дождя и ветра. Тканевая или кожаная - классическая кепка украсит образы с бомберами, пальто и пуховиками. Выбирайте модель минималистичного дизайна, чтобы образ выглядел гармонично.

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