1 июня 2025

1 июня 2025 11:50

Врач предостерегла аллергиков от косметики с витаминами

Страдающим от аллергии на пыльцу стоит осторожно относиться к косметике с витаминами. Об этом "Газете.Ru" рассказала дерматолог и косметолог бренда Icon Skin Галина Амосова, передает Day.Az.

"Осторожность при использовании косметических средств с витаминами следует проявлять тем, кто весной страдает от поллиноза - кожа может негативно среагировать даже на те компоненты, которые ранее воспринимала благосклонно", - заявила врач.

Амосова обратила внимание, что россиянам с аллергией на цитрусовые нужно отказаться от косметики с витамином С.

Косметолог также отметила, что при отсутствии аллергии на фоне переизбытка витаминов кожа может даже на привычные компоненты отреагировать нестандартно: начнет краснеть, усиливать пигментацию, раздражаться, шелушиться, отекать. Амосова добавила, что в зону риска попадают обладатели реактивной кожи.

По словам врача, применение витаминов и косметики с ними рекомендуется начинать после анализов. Амосова заявила, что также важно учитывать, что совместный прием активных веществ внутрь и на поверхность кожи может привести к переизбытку витаминов, поэтому лучше, если они будут поступать в организм одним путем.

Дерматолог рассказала, что необходимо помнить об особенностях витаминов в косметических средствах.

"К примеру, витамин А, также известный как ретинол, в солнечное время, особенно в период знакомства с ним, лучше не применять. Такой продуманный подход следует практиковать при использовании всех средств с витаминами в большой концентрации", - подчеркнула Амосова.


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