Мексикано-американская актриса, кинорежиссер и продюсер Сальма Хайек показала способ скрыть седину за считаные минуты. Соответствующее видео появилось в Instagram-аккаунте Vogue Beauty, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

57-летняя звезда "Вечных" предстала на кадрах в голубом наряде и продемонстрировала на камеру обесцвеченные волосы. Знаменитость взяла в руки черную тушь для ресниц и принялась закрашивать ею свои седые пряди.

"С возрастом приходится менять макияж и бьюти-рутину. Может, то, что работало раньше, не работает сейчас", - отметила артистка.