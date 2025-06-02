Врач перечислила ошибки в уходе за жирной кожей летом

Одна из главных ошибок в уходе за жирной кожей летом - ежедневное использование гидрофильных масел для умывания. Об этом Газете.Ru рассказала кандидат медицинских наук, доцент кафедры кожных и венерических болезней с курсом косметологии Университета РОСБИОТЕХ Инна Ильина, передает Day.Az.

"В топ основных ошибок входит: ежедневное использование гидрофильных масел для умывания и игнорирование солнцезащитных средств при показателях ультрафиолетового индекса выше двух. Кроме того, не стоит забывать о том, что после использования мицеллярной воды, необходимо смыть средство, если так указано в инструкции", - заявила Ильина.

По словам врача, обладателям жирной кожи необходимо ежедневно утром и вечером очищать лицо мягкими косметическими средствами.

"При помощи гидрофильного масла можно удалить декоративную косметику и солнцезащитный крем, а следующим этапом гелем или пенкой нужно избавиться от остатков смывающего средства и поверхностных загрязнений. Внимательно изучите на флаконах уровень pH: оптимально, чтобы у продуктов для ежедневного использования он был 4,5-5,5", - объяснила эксперт.

Ильина заявила, что жирная кожа нуждается в регулярном увлажнении.

"Для увлажнения необходимо подбирать специальные космецевтические средства. Они, как правило, не комедогенные, имеют легкую текстуру, быстро впитываются, обладают матирующими, а иногда и маскирующими свойствами", - пояснила врач.

Эксперт призвала не забывать о защите от солнца.

"Солнцезащитное средство для жирной кожи должно быть с легкой консистенцией. Степень защиты от ультрафиолетовых лучей зависит от значения ультрафиолетового индекса, который легко можно найти на сайтах с прогнозами погоды. Рекомендуется использовать средства от SPF 15 (для коротких перемещений по городу в погоду с переменной облачностью) до SPF 100 (при выезде в солнечные регионы России или зарубежья)", - рассказала Ильина.