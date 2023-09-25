25 сентября 2023

25 сентября 2023 18:56

Как носить самые модные ботинки осени-2023

Loewe осень-зима 2023/24

Укаждой модели осенней обуви есть свои преимущества. Сапоги на каблуке - элегантные и прибавляют роста, лоферы - удобные и подходят к любому образу, а ботинкам для хайкинга, например, не страшны никакие погодные условия. Но существует ли пара обуви, отвечающая всем этим критериям? Однозначно да! Если это ботинки челси. Эта модель обуви с эластичной вставкой сбоку стала популярная в середине прошлого века в Британии, быстро завоевала любовь по всему миру и прочно укрепилась в повседневном гардеробе в статусе классики. В этом сезоне челси не сдают своих позиций: они по-прежнему актуальны. Но как носить эти ботинки, чтобы выглядеть по-настоящему модно? Вот 4 беспроигрышных способа.

С меховым пальто и кожаными брюками

Кожаные брюки - бесспорный мастхэв сезона. Они без труда заменят джинсы и добавят образу остроты. А еще они прекрасно сочетаются с высокими ботинками. Брюки узкого кроя можно заправить прямо в голенище, а прямые или широкие наоборот оставить красиво драпироваться над ботинком. Для полноты богемного образа накиньте сверху меховое пальто или пончо - и вперед.

С джинсами и косухой

Вечная классика: сочетание брутальной косухи и простых синих джинсов не теряет актуальности с 50-х, когда оно стало культовым с легкой руки Джеймса Дина и Марлона Брандо. Добавьте к нему пару черных или коричневых челси - и готов идеальный образ на каждый день.

С трикотажным костюмом

C юбками и платьями челси смотрятся ничуть не хуже, чем с брюками и джинсами. И даже уравновешивают их, добавляя немного небрежности и брутальности. Особенно здорово смотрится сочетание ботинок на толстой "тракторной" подошве с трикотажным костюмом, состоящим из джемпера и юбки миди. Если накинуть сверху бомбер или классическое пальто, то получится отличный образ, в котором можно пойти и на свидание, и в театр. А толстая подошва прибавит роста не хуже высоких каблуков.

С белыми джинсами и дубленкой-авиатором

Как моментально сделать образ "дороже"? Выбрать светлый деним вместо темного. Особенно хорош в этом смысле белый. Белоснежные джинсы моментально добавят модных очков вашему образу. На контрасте с темными оттенками и плотными фактурами они смотрятся еще выигрышнее. Убедитесь сами, сочетая их с высокими ботинками челси и черной или шоколадно-коричневой дубленкой-авиатором, которая станет отличной альтернативой косухе.

thesymbol.ru


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