24 сентября 2023

24 сентября 2023 13:15

Как носить джинсы-бойфренды, если тебе за 50: советы стилистов

Ищешь джинсы, которые станут компромиссом между широкими моделями и скинни? Тогда бойфренды - то, что тебе нужно!

Хочешь знать, как вписать их в свой гардероб? Вот что по этому поводу думают эксперты.

Носи бойфренды с белой классической рубашкой

"Один из секретов ношения джинсов-бойфрендов в зрелом возрасте - это умение играть со стилем", - говорит фэшн-экспертка Доминик Дюпюи. Она советует сбалансировать свободный низ более строгим, структурированным верхом - например, белоснежной хлопковой или льняной рубашкой, которая никогда не выйдет из моды. Дополнить такое сочетание можно туфлями на каблуке телесного цвета, изящным клатчем и тонким золотым ожерельем, или, если тебе нужен более повседневный образ, кроссовками и сумкой через плечо.

Добавь нотку женственности

Стилистка Элизабет Косич считает, что джинсы-бойфренды по своей сути мужественны - это отражает само название модели. Поэтому, по мнению Элизабет, очень важно добавить в наряд изысканности и женственности - например, шифоновую или кружевную блузку, топ с цветочным принтом, обувь на каблуке или серьги с жемчугом.

Не забудь про ремень

Этот аксессуар - не только интересная визуальная деталь, но и отличный способ подчеркнуть талию. Дюпюи советует обратить внимание на кожаные ремни с эффектными пряжками, Косич рекомендует попробовать дополнить джинсы вместо пояса шелковым платком или винтажным шарфом - это придаст им уникальный и модный вид.

Создавай контраст текстур

Джинсы-бойфренды - "тяжелый" предмет гардероба и по ткани, и по силуэту. Поэтому, считает стилистка Йения Эрнандес Фонсека, их лучше всего комбинировать с легкими материалами - например, кашемировым свитером или атласным топом. "Такой контраст излучает изысканность, сохраняя при этом непринужденность", - уверена Фонсека.

В любом непонятном случае надевай белую футболку

Если не знаешь, что надеть с бойфрендами, дополни их базовой белой футболкой - и не ошибешься. "Это вневременной наряд, который никогда не выходит из моды и идеально подходит и для совещания, и для обеда с подругами", - говорит стилистка и фэшн-блогер Тиа Мула. Сделать образ более нарядным помогут блейзер, эффектное ожерелье и туфли-лодочки, для повседневного ношения отлично подойдет пара обуви на плоской подошве и минималистичные серьги-гвоздики.

Выбирай высокую посадку

Не все бойфренды одинаковы - существуют самые разные модели: длинные и укороченные, свободные и более облегающие. По мнению Йении, среди них очень важно выбрать свою - женщинам старше 50 лет она советует обратить внимание на джинсы с высокой посадкой - они визуально удлинят силуэт и сделают тебя стройнее, что особенно полезно, если во время менопаузы твоя фигура изменилась.

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