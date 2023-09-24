Как носить джинсы-бойфренды, если тебе за 50: советы стилистов

Ищешь джинсы, которые станут компромиссом между широкими моделями и скинни? Тогда бойфренды - то, что тебе нужно!

Хочешь знать, как вписать их в свой гардероб? Вот что по этому поводу думают эксперты.

Носи бойфренды с белой классической рубашкой

"Один из секретов ношения джинсов-бойфрендов в зрелом возрасте - это умение играть со стилем", - говорит фэшн-экспертка Доминик Дюпюи. Она советует сбалансировать свободный низ более строгим, структурированным верхом - например, белоснежной хлопковой или льняной рубашкой, которая никогда не выйдет из моды. Дополнить такое сочетание можно туфлями на каблуке телесного цвета, изящным клатчем и тонким золотым ожерельем, или, если тебе нужен более повседневный образ, кроссовками и сумкой через плечо.

Добавь нотку женственности

Стилистка Элизабет Косич считает, что джинсы-бойфренды по своей сути мужественны - это отражает само название модели. Поэтому, по мнению Элизабет, очень важно добавить в наряд изысканности и женственности - например, шифоновую или кружевную блузку, топ с цветочным принтом, обувь на каблуке или серьги с жемчугом.

Не забудь про ремень

Этот аксессуар - не только интересная визуальная деталь, но и отличный способ подчеркнуть талию. Дюпюи советует обратить внимание на кожаные ремни с эффектными пряжками, Косич рекомендует попробовать дополнить джинсы вместо пояса шелковым платком или винтажным шарфом - это придаст им уникальный и модный вид.

Создавай контраст текстур

Джинсы-бойфренды - "тяжелый" предмет гардероба и по ткани, и по силуэту. Поэтому, считает стилистка Йения Эрнандес Фонсека, их лучше всего комбинировать с легкими материалами - например, кашемировым свитером или атласным топом. "Такой контраст излучает изысканность, сохраняя при этом непринужденность", - уверена Фонсека.