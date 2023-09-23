23 сентября 2023

23 сентября 2023 19:51

Какой шарф самый модный в новом сезоне

Louis Vuitton осень-зима 2023/24

Не видим смысла в очередной раз начинать текст с пассажа про важность аксессуаров в образе: эту прописную истину вы наверняка уже выучили наизусть. Поэтому сразу перейдем к основной информации. Главный аксессуар сезона осень-зима 2023/24 - это большой шарф. Очень большой. Даже огромный. Такой, в который можно уютно укутаться по самые глаза. Такой, который можно использовать в качестве пледа, если понадобится (а вдруг?). В общем, самый большой, какой вы только найдете. Он может свешиваться буквально до земли, как на знаменитых мемных фото Ленни Кравица. Помните, что большой шарф - это аксессуар-высказывание. Он запросто сделает любой осенний лук остромодным. Просто набросьте огромный вязаный шарф поверх лаконичного пальто - и модный образ готов. А еще его можно драпировать бесконечными слоями складок, обрамляющих лицо. Или небрежно накинуть на плечи на манер пончо. В общем, полный стилистический карт-бланш - выбор лишь за вами.

The Row осень-зима 2023/24

Paul Smith осень-зима 2023/24

Но не стоит списывать со счетов и практическую сторону вопроса. Осень - время думать над стильными способами утепления. А огромный шарф-одеяло - предмет в осеннем гардеробе столь же практичный и необходимый, сколь теплая шапка или балаклава. Во-первых, он создаст еще один защитный "кокон", который спасет от дождя или неожиданного снегопада. Во-вторых, прикроет шею - самую уязвимую для холодов зону. А значит, защитит от нежелательной простуды. И потом, приятные тактильные ощущения от большого мягкого шарфа тоже никто не отменял, а в дни осенней хандры именно они важны как никогда. Это лучшее время, чтобы окружать себя уютом и комфортом, где бы вы ни были. И дизайнеры в этом помогут. Огромные шарфы мы заприметили еще на осенне-зимних показах, которые прошли прошлой весной. Они отметились в коллекциях Burberry, The Row, Michael Kors, Pal Smith, Marni, Louis Vuitton и многих других брендов. Судя по ним, актуальны как базовые однотонные версии аксессуара, так и более смелые - яркие и с принтами. Выбирайте те, что вам больше по душе и подходят к вашему луку.

Louis Vuitton осень-зима 2023/24

Burberry осень-зима 2023/24

Michael Kors Collection осень-зима 2023/24

Marni осень-зима 2023/24

thesymbol.ru


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