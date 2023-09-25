25 сентября 2023

25 сентября 2023 11:58

Драпировки — не только тренд сезона, но и способ скорректировать фигуру Два в одном

Ferragamo осень-зима 2023/24

Платье - безусловная база женского гардероба. Оно выручает в любой ситуации - от вечеринки или внезапного приглашения на свадьбу до свидания или похода на громкую театральную премьеру. Но давайте будем откровенны: классические фасоны быстро надоедают. За лето вы наверняка успели поносить и минималистичные макси, и приталенные миди в ретро-стиле, и даже дерзкие мини-трапеции. А значит, к наступлению осени вам точно хочется чего-то более рискованного и оригинального. И, конечно, трендового. Этим критериям лучше всего отвечают платья с замысловатыми драпировками, которых было очень много в осенне-зимних коллекциях. Этот тренд наметился еще в весенне-летнем сезоне: платья "текучих", струящихся силуэтов с драпировками, отсылающими к одеяниям античных статуй. Только в прошлом сезоне эти самые складки не высечены в камне, а "вылеплены" из ткани. Что давало возможность каждой девушке почувствовать себя настоящей древнегреческой богиней. К осени тренд принял более абстрактные формы: драпировки стали еще сложнее и замысловатее, а ассоциации, вызываемые ими, более разнообразными. Что только к лучшему.

Altuzarra осень-зима 2023/24

Драпированные платья всех мастей мы заприметили на осенне-зимних показах Bottega Veneta, Atlein, Loewe, Vivienne Westwood, Ferragamo, Blumarine, Coperni, Givenchy и многих других. Направления и степень сложности драпировок были разными, но общая идея у всех одна. Но у этого тренда есть и иные плюсы. Такие замысловатые драпировки - лучший способ визуально скорректировать фигуру. А именно - скрыть зону живота и бедер, а также подчеркнуть талию. Если расположить складки на ткани стратегически верным образом, то можно добиться очень впечатляющего эффекта и не мучить себя изнурительными диетами и выматывающими тренировками. Порой даже самое красивое платье при примерке прибавляет лишние объемы или увеличивает живот - даже если его на самом деле там нет. С этими же платьями такой проблемы не будет - они дают ровно обратный эффект. Все эти драпировки могут скрыть от посторонних глаз те части тела, в которых вы менее всего уверены. Этот нехитрый трюк поможет вам расслабиться и меньше переживать о собственной физической форме. А значит, чувствовать себя более раскованно и свободно. Одежда ведь нужна именно для придания уверенности в себе, разве нет?

Loewe осень-зима 2023/24

Blumarine осень-зима 2023/24

Atlein осень-зима 2023/24

Coperni осень-зима 2023/24

Andreas Kronthaler for Vivienne Westwood осень-зима 2023/24

Bottega Veneta осень-зима 2023/24

thesymbol.ru


Просмотров: 136

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Мода

20 февраля 11:27

  • 5 861
Фея Красоты - ОБЗОР модельера Севиндж Мамедовой - ФОТО (R)

Мода

6 октября 2022 16:00

  • 5 107
Самая модная обувь осени 2022 года

Мода

28 сентября 2022 11:49

  • 5 414
Что носить зимой-2022: 7 модных трендов - ФОТО

Мода

26 сентября 2022 10:04

  • 5 000
Стилист перечислила наиболее практичные и модные вещи для покупки осенью

Мода

21 сентября 2022 11:19

  • 5 853
Как выглядеть моложе с помощью одной прически?

Мода

21 сентября 2022 09:20

  • 5 536
Правильный способ стирки джинсов в машине

Мода

17 сентября 2022 11:15

  • 4 637
Как выглядеть стройнее с помощью платья?

Мода

13 июля 2022 12:07

  • 5 040
Стилистка показала способы скрыть полные руки с помощью одежды - ВИДЕО

Мода

7 июля 2022 18:42

  • 5 134
Неправильно спать и носить хвост: 6 неочевидных ошибок, которые крадут красоту волос

Мода

5 июля 2022 16:50

  • 5 415
Показ Chanel впервые закрыла модель плюс-сайз в свадебном платье