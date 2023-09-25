Драпировки — не только тренд сезона, но и способ скорректировать фигуру Два в одном

Платье - безусловная база женского гардероба. Оно выручает в любой ситуации - от вечеринки или внезапного приглашения на свадьбу до свидания или похода на громкую театральную премьеру. Но давайте будем откровенны: классические фасоны быстро надоедают. За лето вы наверняка успели поносить и минималистичные макси, и приталенные миди в ретро-стиле, и даже дерзкие мини-трапеции. А значит, к наступлению осени вам точно хочется чего-то более рискованного и оригинального. И, конечно, трендового. Этим критериям лучше всего отвечают платья с замысловатыми драпировками, которых было очень много в осенне-зимних коллекциях. Этот тренд наметился еще в весенне-летнем сезоне: платья "текучих", струящихся силуэтов с драпировками, отсылающими к одеяниям античных статуй. Только в прошлом сезоне эти самые складки не высечены в камне, а "вылеплены" из ткани. Что давало возможность каждой девушке почувствовать себя настоящей древнегреческой богиней. К осени тренд принял более абстрактные формы: драпировки стали еще сложнее и замысловатее, а ассоциации, вызываемые ими, более разнообразными. Что только к лучшему.

Драпированные платья всех мастей мы заприметили на осенне-зимних показах Bottega Veneta, Atlein, Loewe, Vivienne Westwood, Ferragamo, Blumarine, Coperni, Givenchy и многих других. Направления и степень сложности драпировок были разными, но общая идея у всех одна. Но у этого тренда есть и иные плюсы. Такие замысловатые драпировки - лучший способ визуально скорректировать фигуру. А именно - скрыть зону живота и бедер, а также подчеркнуть талию. Если расположить складки на ткани стратегически верным образом, то можно добиться очень впечатляющего эффекта и не мучить себя изнурительными диетами и выматывающими тренировками. Порой даже самое красивое платье при примерке прибавляет лишние объемы или увеличивает живот - даже если его на самом деле там нет. С этими же платьями такой проблемы не будет - они дают ровно обратный эффект. Все эти драпировки могут скрыть от посторонних глаз те части тела, в которых вы менее всего уверены. Этот нехитрый трюк поможет вам расслабиться и меньше переживать о собственной физической форме. А значит, чувствовать себя более раскованно и свободно. Одежда ведь нужна именно для придания уверенности в себе, разве нет?

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