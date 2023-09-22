22 сентября 2023

22 сентября 2023 19:10

Этот модный осенний аксессуар наверняка уже есть в вашем гардеробе

Модные аксессуары не обязаны быть дорогими, замысловатыми или сложными в носке. Напротив: простые вещи иногда дают гораздо больше пространства для вариантов стилизации. Один из ключевых аксессуаров осени 2023 именно такой - возможно, он уже есть в вашем гардеробе. Речь идет о высоких носках или гетрах. Именно они в этом сезоне призваны преобразить даже самый скучный образ, добавив ему изюминки и иронии. Гетры, напоминающие то ли о набоковской Лолите, то ли о Пеппи Длинныйчулок, всегда пользовались популярностью - их можно было встретить в глянцевых съемках и коллекциях самых разных мрок. Особенной любовью к ним всегда отличались Prada. Но в этом сезоне они переживают настоящий ренессанс - и на то есть несколько причин.

MAX MARA осень-зима 2023/24

BRANDON MAXWELL

Во-первых, дело в недавнем всплеске популярности балеткора. Стиль, вдохновленный балеринами и их аутфитами для репетиций, бил все рекорды, пока в игру не ворвался вездесущий барбикор. И важной его частью были гетры, которые полагалось носить в основном с атласными балетками. Тогда же, год назад, пушистые теплые гетры появились в осенне-зимней коллекции Miu Miu, что неизбежно сделало их хитом. В этом сезоне балеткор немного сдал свои позиции, но не исчез совсем. А высокие носки подхватили другие марки: Dior, Alessandra Rich, Ami и Brandon Maxwell среди них.

Но окончательно гетры утвердились в статусе it-аксессуара стараниями стилиста Ксюши Смо, которая выпустила хитовый дроп своего бренда Samb. Плотные носки, собирающиеся трогательной гармошкой на щиколотке, уже облетели все соцсети и поселились в гардеробах самых модных девушек Москвы. Может, настала и ваша очередь дать этой вещи шанс? Осталось лишь определиться, с чем их носить. Вариант с балетками мы уже предложили, но есть и другие опции. Например, байкерские сапоги: из них гетры будут лишь немного торчать. Или же нарочито женственные туфли на шпильке, которые создадут контраст с инфантильными носочками. Решать вам.

ALESSANDRA RICH

AMI осень-зима 2023/24

thesymbol.ru


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