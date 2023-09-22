Как выглядеть «дорого» в простом черном жакете

Черный блейзер - абсолютный маст-хэв любого гардероба. Он давно вышел за рамки трендов: его нельзя назвать модным, потому что он - вневременной. Единственный минус черного жакета - он имеет свойство надоедать. К счастью, с ним можно составить образы, которые будут смотреться элегантно и "дорого", но при этом совсем не скучно. Ниже рассказываем, как это сделать.

С костюмной юбкой

Две абсолютно классические вещи, которые в этом осенне-зимнем сезоне оказались в списке трендов, идеально дополняют друг друга. Вы можете подобрать юбку в тон к жакету или дополнить его контрастной моделью. В последнем случае важно правильно подобрать оттенки. Носить такое комбо можно и с "офисной" рубашкой, и с майкой-алкоголичкой, и с полупрозрачной блузой с бантом на шее и даже с простым топом - вариантов масса. Дополнить наряд следует элегантной парой обуви - туфлями на каблуке или лоферами, если вы предпочитаете модели на плоском ходу.

С широкими брюками

Классическое сочетание: в меру строгое, благодаря жакету, и в меру расслабленное, благодаря широким брюкам. В офис носите комбо с рубашкой и балетками, на прогулку - с футболкой и парой кроссовок в ретро-стиле, а вечером - с соблазнительным топом и туфлями на kitten-heel.

С платьем мини и балетками

Мини + балетки - комбинация не самая очевидная, но очень популярная прямо сейчас. Выбирайте платье приталенного силуэта и максимально простого кроя на тонких бретелях или с рукавом. К нему отлично подойдут балетки Мэри-Джейн или классическая модель с бантиком на мысе. Жакет уравновесит образ и добавит ему строгости. Кроме того, советуем дополнить образ тонкими колготками: они "соберут" все его составляющие в единое целое.

С джинсами и футболкой

Как известно, джинсы тоже могут выглядеть "дорого", если правильно их стилизовать. Комбинируйте любимую пару прямого или широкого кроя с базовой белой футболкой и черным блейзером. Сочетание получится крайне простое, но элегантное. Дополнить наряд можно парой балеток или лоферов, а также вместительной сумкой.

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