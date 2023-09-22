22 сентября 2023

22 сентября 2023 15:52

5 самых ярких трендов Недели моды в Лондоне

5 самых ярких трендов Недели моды в Лондоне

Недели моды достигли своего "экватора": миновали показы в Нью-Йорке и Лондоне. Впереди - кульминация, самые ожидаемые шоу Милана и Парижа. И это хороший повод оглянуться назад и подвести кое-какие предварительные итоги. Мы выбрали 5 основных трендов, которыми отметились лондонские коллекции нового сезона. Будем держать руку на пульсе и дальше - следите за нашими материалами.

Необычные перья

16 ARLINGTON весна-лето 2024

JW ANDERSON

SUPRIYA LELE весна-лето 2024

JW ANDERSON

Мы привыкли, что перья - это всегда про драму, праздник и наряды для вечеринок. Но не в этот раз. Лондонские дизайнеры предлагают другой взгляд на этот атрибут нарядной моды. У Джонатана Андерсона, например, перья будто выбились целыми клубами из бомберов-пуховиков и дутых брюк карго. А у Марко Капальдо, креативного директора 16Arlington, они "запечатаны" внутрь прозрачного латекса, как засохшие цветы в гербарии. Непривычно? Определенно. Но точно не скучно.

Живописные принты

ROKSANDA

ERDEM весна-лето 2024

ROKSANDA весна-лето 2024

KNWLS весна-лето 2024

Можно ли считать моду искусством? Однозначного ответа на этот вопрос нет. Но резиденты Недели моды в Лондоне выбирают компромисс. У Erdem, Roksanda и Feben появились платья с принтами, напоминающими щедрые мазки и брызги краски. Если вам близка идея кастомизации, то повторить этот эффект можно и своими силами, используя белое платье в качестве холста. Или все же дожлаться следующего сезона и купить готовое.

Кожаная куртка + нарядная юбка

DAVID KOMA

ERDEM весна-лето 2024

BURBERRY

SIMONE ROCHA весна-лето 2024

У любимого всеми сочетания "простой свитер + нарядная юбка" появился достойный конкурент. Для усиления контраста поверх свитера теперь можно надеть грубую кожаную куртку. Своей рок-н-рольностью косуха немного собьет градус романтичности пышной пачки, как это получилось у Симон Роша. Или же добавит приятной небрежности сексапильному мини, как у Давида Комахидзе, основателя David Koma. Другие варианты стилизации ищите у Erdem и Chopova Lowena. 

Кринолины

JW ANDERSON

16 ARLINGTON весна-лето 2024

DAVID KOMA

Не опять, а снова: любимая забава британских дизайнеров - переосмыслять исторический костюм. Особенной популярностью в сезоне весна-лето 2024 пользуется эпоха рококо с ее корсетами, панье и кринолинами. Последние в том или ином виде отметили буквально в каждой второй коллекции Недели моды: от вечных романтиков Simone Rocha и Erdem до Джонатана Андерсона и тяготеющих к минимализму 16Arlington.

Американская пройма

DAVID KOMA

BURBERRY весна-лето 2024

MOWALOLA весна-лето 2024

Вырез "халтер", он же американская пройма, - один из самых популярных в этом сезоне. И, как мы выяснили благодаря Неделе моды в Лондоне, еще и следующего. Если ваша цель - максимально подчеркнуть фигуру, то советуем обратить внимание на прочтения этого тренда в коллекциях Mowalola, Supriya Lele, Burberry, Chet Lo и других.

thesymbol.ru


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