Белая рубашка — больше, чем классика. Это главный тренд осени-2023

"Всовременном лексиконе элегантности белая рубашка - универсальный термин. Но каждый "произносит" его на свой вкус", - так говорил о белых рубашках Джанфранко Ферре, который за свою карьеру создал великое множество вариаций на тему этого предмета гардероба. С тех пор эта вещь ни капли не утратила актуальности. Напротив: в этом сезоне белая сорочка из "хрустящего" хлопка даже претендует на звание самостоятельного тренда. Хотя, казалось бы, это самая что ни на есть база: хотя бы один экземпляр есть в каждом гардеробе. Белые рубашки в моде решительно всегда - а потому всерьез рассуждать об их "трендовости" обычно даже как-то неловко. Но только не осенью 2023 года. Теперь база - это и есть главный тренд. На показах осенне-зимних коллекций дизайнеры показали в основном сугубо утилитарную одежду: длинные бежевые тренчи, синие или голубые джинсы прямого кроя, удобную обувь на плоском ходу, объемные вместительные сумки на длинных ручках. И, конечно, много белых рубашек. Очень много. Настолько, что найти опцию на свой вкус удастся даже тем, кто искренне и от всего сердца презирает саму идею базового гардероба.

Большинство брендов, разумеется, отдали предпочтения до мозга костей классическим моделям сорочек. У Versace, Prada, Dior, Proenza Schouler, Alexander McQueen и Gucci в коллекциях появились проверенные временем рубашки маскулинного кроя, будто с мужского плеча. Нарочито объемные, белоснежные, с жесткими накрахмаленными воротничками и манжетами. И поверьте: несмотря на кажущуюся простоту, далеко не каждая рубашка подойдет под эти критерии. Идеальная рубашка должна действительно хорошо сидеть: даже если вы выбираете оверсайз-модель, будто с мужского плеча" она все равно должна быть идеальной по размеру и длине. Поверьте, то, что вещь подобрана неправильно, не скроет даже оверсайз. Ну а если вы решили отдать предпочтение модели классического или даже чуть приталенного кроя, обязательно проверьте, чтобы плечевой шов, длина рукавов, а также длина и ширина самой рубашки подходили вам идеально. И помните: если простая рубашка достаточно объемная и длинная, то ее тоже можно носить в качестве платья. А значит, убить двух зайцев разом. Что может быть лучше многофункциональных предметов гардероба?

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