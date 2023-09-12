Как выглядит «дорогая» сумка: 4 признака

Поиск вещей, которые выглядят "дорого" - тот еще квест. В этом непростом процессе так много вводных, что упустить что-то одно не так уж и сложно - но какая-нибудь деталь может нивелировать весь результат. Так что на шопинг лучше без преувеличения ходить со списком. Особенно это касается аксессуаров, которые привлекают к себе особенно много внимания и частенько предательски выдают свою реальную стоимость. Рассказываем, как найти сумку, которая выглядит дороже, чем стоит - для этого нужно соблюсти всего 4 простых совета.

Минимум декора

Первое и главное правило: на "дорогой" сумке не должно быть слишком много декора. Жемчуг, бисер, аппликации и вышивки могут иметь место. Но будьте готовы к тому, что именно они выдадут реальную стоимость вашей сумки (или даже визуально "уменьшат" ее). Так что лучше от них воздержаться, сделав акцент на фактуре кожи, замши или текстиля, из которых сделана сумка.

Качественная фурнитура

Качество и внешний вид фурнитуры - именно то, что зачастую выдает недорогие аксессуары. Слишком сильный блеск, мелкие царапины, слезающая цветная пленка, - вот лишь некоторые недостатки, которые способны испортить все впечатление. Перед покупкой старайтесь присмотреться к молниям, застежкам и прочим металлическим деталям внимательнее: они гораздо более важны, чем может показаться на первый взгляд.

Простая форма

"Чем проще, тем лучше", - безотказно работающее правило при выборе аксессуаров. Формы оно тоже касается. Простые геометричные сумки - лучшее решение в любой ситуации: именно они смотрятся "дороже" всего. Прямоугольные и трапециевидные шоперы и тоуты, вытянутые "конверты" и клатчи - классика на все времена. Любые варианты неправильной формы будут гораздо сложнее и прихотливее.

Фактура основного материала

И главное, на что стоит обратить внимание - фактура материала, из которого сшита сумка. Кожи (или эко-кожи), замши или текстиля. Она не должна быть слишком глянцевой или даже лаковой: блеск смотрится хорошо только на действительно дорогостоящих материалах. Матовая фактура всегда будет выигрывать: в ней даже недорогая сумка будет смотреться более благородно, а это именно то, чего мы добиваемся.

Спокойный оттенок

Еще один признак "дорогой" сумки - спокойный, универсальный оттенок. Например, классический черный или темно-коричневый. Подойдет также бежевый, серый, темно-зеленый или винный. А вот от неоновых цветов лучше воздержаться: они, конечно, в тренде, но вряд ли сыграют вам на пользу - да еще и сделают акцент на недостатках выделки основного материала сумки. Нейтральные тона, напротив, отвлекут от этого внимание.

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