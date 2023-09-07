Как выглядят самые модные колготки осени 2023. И нет, они не черные

Колготки - один из самых спорных предметов женского гардероба. Годами модницы спорят о том, уместны ли они вообще в по-настоящему стильном образе. Меж тем российский климат не оставляет нам альтернатив: холодной осенью эта вещь - ме столько модное высказывание, сколько банальная необходимость. Поэтому смириться с их наличием в гардеробе нам пришлось давно. Но в этом сезоне дизайнеры, похоже, решили все-таки придать колготкам новый модный статус. Во всяком случае, столько экспериментов на этом поприще мы не видели уже довольно давно. Необычные колготки внедрить в моду дизайнеры пытаются не первый сезон. В большинстве случаев безуспешно: чаще всего они так и не покидают пределов подиумов и журнальных съемок. Но что-то нам подсказывает, что именно на сей раз все получится. Просто потому что дизайнеры как никогда упорны, а мы как никогда открыты для экспериментов. Особенной популярностью осенью 2023 пользуются ажурные белые колготки. Такие наверняка были у вас в детские годы: их часто носят со школьной формой. Настало время вспомнить, как это было - и вновь обратиться к этому необычному, но давно знакомому предмету гардероба.

Носить кружевные колготки не так сложно, как кажется на первый взгляд. Варианта всего два: подбирайте либо в тон всему наряду, либо, наоборот, на контрасте. Первую опцию мы подсмотрели на недавнем показе Jacquemus в Версале. А Симон Порт Жакмюс, как известно, может превратить в тренд все, к чему прикасается. Даже нечто столь спорное, сколь колготки из белого гипюра. А вот второй вариант стилизации оказался куда более распространенным. На нем построен весь стайлинг осенне-зимнего шоу Chanel, где маленькие черные платья, твидовые двойки и уютный трикотаж сочетался именно с белыми колготками с узорами. Тот же прием был повторен и на шоу Rokh. И это знак, что пора отказаться от ваших модных предубеждений и купить себе пару таких колготок. Тем более что этот модный трюк обойдется вам весьма дешево - а впечатление на окружающих произведет незабываемое.

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