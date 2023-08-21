Как выглядит самый модный жакет осени-2023

Жакет - безусловная база гардероба. Вещь, без которой трудно обойтись. Тот самый предмет, который выручит в любой непонятной ситуации - от важного собеседования до похода в театр или на свидание. Жакеты можно носить с брюками из той же ткани, чтобы получился костюм, а также самостоятельно - с платьями, юбками, шортами и даже леггинсами. В начале сезона они заменят легкое пальто, а с приходом холодов превратятся в комфортный дополнительный слой, обеспечивающий тепло. Правильно подобранный блейзер будет служить вам не один сезон и даже не один год, но не каждый будет на пике актуальности. Как ни крути, тренды меняются - и это касается даже таких классических вещей. Конечно, вы всегда можете обойтись объемным черным блейзером, над которым не властны тренды, но иногда все же хочется чем-то разнообразить гардероб. Тогда на помощь приходят более трендовые опции. Так какой же жакет будет самым модным наступающей осенью-2023?

В этом сезоне на пике популярности жакеты в клетку. Особенно "профессорские" - вроде тех, что обычно носят почтенные преподаватели престижных вузов. Кроме непосредственно клетки (к ней мы еще вернемся), важны также еще несколько деталей. Во-первых, крой: чем он объемнее, тем лучше. Самые актуальные пиджаки по-прежнему выглядят так, будто они позаимствованы из мужского гардероба и немного вам велики. Второе - это цветовая гамма. В приоритете приглушенные, природные оттенки: шоколадный, карамельный, цвет какао, оливковый, хаки, молочный, бежевый. Они не только идут практически всем типажам внешности, но и удивительно просты и универсальны в сочетаниях, а значит, без труда впишутся в любой лук. И, наконец, фурнитура. Модный жакеты осени-2023 может быть как двубортным, так и однобортным. Но чем проще пуговицы, тем лучше. Обычные однотонные варианты из рога и пластика подойдут куда лучше, чем металлические, перламутровые или, скажем, украшенные стразами. Ну и, наконец, клетка. В фаворитах - классические вариации крупной клетки: гленчек, аргайл, тартан, "принц Уэльский" и блэк вотч. Ну а образцы для подражания ищите в осенне-зимних коллекциях Stella McCartney, Chanel, Balenciaga, Etro, Emilia Wickstead и других.

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