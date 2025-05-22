22 мая 2025

22 мая 2025 11:50

Ученые развеяли миф о влюбленности

Мужчины чаще и быстрее влюбляются, чем женщины. К такому выводу пришли ученые из Австралии и Новой Зеландии, проанализировав данные опросов 808 молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет. Все участники описывали себя как влюбленных на момент исследования. Работа опубликована в журнале Biology of Sex Differences, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Исследование охватило 33 страны Европы, Северной Америки и Южной Африки. Участников спрашивали о том, как часто и быстро они влюблялись, насколько сильно были увлечены партнером, а также в какой момент возникало чувство - до или после начала отношений.

В среднем мужчины признавались в любви примерно на месяц раньше, чем женщины, и чаще говорили, что влюбились еще до официального начала отношений. Кроме того, мужчины сообщали, что влюблялись чуть чаще в течение жизни. Женщины, в свою очередь, оказались более склонны к романтической одержимости и более интенсивным чувствам.

Интересно, что в странах с высоким уровнем гендерного равенства участники влюблялись реже, испытывали меньше одержимости и проявляли меньшую готовность к серьезным обязательствам. По мнению авторов, это указывает на влияние социальных норм на переживание романтической любви.

Авторы подчеркивают, что романтическая любовь остается малоизученным явлением, несмотря на ее роль в формировании семей и культурных традиций.


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