Создан эффективный аналог омолаживающих тканевых масок для лица

Ученые из Института силикатных исследований Фраунгофера (Fraunhofer ISC) разработали полностью биоразлагаемую маску для лица, которая стимулирует выработку коллагена, способствуя омоложению кожи. Результаты исследования опубликованы в Journal of Cosmetic Dermatology (JCD), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Маска состоит из подушечек из силикагелевого нетканого материала, которые при контакте с активирующим раствором растворяются на поверхности кожи, высвобождая ортосиликатную кислоту. Ортосиликатная кислота - это природная форма кремния, присутствующая в растениях и организме человека. Она играет ключевую роль в формировании соединительной ткани.

Прототип маски включает пять подушечек, предназначенных для области под глазами, лба и уголков рта. Подушечки смачиваются активирующим раствором и оставляются на коже на определенное время для воздействия.

Исследования in vitro подтвердили, что ортосиликатная кислота эффективно стимулирует выработку коллагена в коже. Клинические испытания, проведенные независимым институтом дерматологических исследований Dermatest, также показали успешные результаты. Добровольцы отметили снижение глубины морщин, повышение упругости и увлажненности кожи еще до завершения четырехнедельного этапа испытаний.

Ученые отметили, что маска полностью биоразлагаема и не содержит ингредиентов, вызывающих токсикологические опасения. В отличие от стандартных тканевых и силиконовых масок она не образует целлюлозных отходов, что снижает нагрузку на системы очистки воды.