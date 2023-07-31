31 июля 2023

31 июля 2023 13:30

Как сделать прическу в стиле «тихой роскоши»

Даже если вы не очень внимательно следите за модой, вы наверняка слышали словосочетание "тихая роскошь". Эта эстетика идет рука об руку со стилем old money, который строится на на стереотипе о том, что богатые с рождения люди никогда не одеваются нарочито "дорого". На них нельзя увидеть крупных лого или обильного декора - все их образы роскошны, но сдержаны. Правда, чтобы образ получился по-настоящему "дорогим", недостаточно одеться в льняной жакет и белоснежную рубашку, внимание важно уделить всему образу целиком. В том числе макияжу и прическе. О первом мы уже рассказывали здесь, о теперь поговорим о том, как сделать стильную прическу в стиле "тихой роскоши". 

Вариантов таких причесок существует великое множество. Если вы предпочитаете носить волосы распущенными, придется уделить время укладке. Волосы необходимо уложить при помощи фена и щетки браш или стайлера. Важно придать волосам объем у корней (для этого пригодится специальное средство) и уложить их в крупные локоны. Волосы должны выглядеть максимально естественно, поэтому завитки стоит прочесать расческой с редкими зубчиками и потом закрепить лаком с легкой фиксацией. Далее их можно уложить на прямой или косой пробор, а также убрать от лица при помощи ободка или тканевой повязки. 

Если вы все-таки решили собрать волосы, здесь есть несколько оптимальных вариантов. Первый - это пучок. Он обязательно должен быть очень аккуратным и гладким. Волосы можно разделить на прямой пробор или зачесать назад. Для формирования прически вам пригодится расческа с мелкими зубчиками, так пучок получится ровным и аккуратным. Собирать волосы лучше на средней высоте - тогда прическа получится даже из достаточно коротких волос. Другой вариант - хвост. Прежде чем собирать волосы, их стоит так же уложить при помощи фена или стайлера - локоны в хвосте должны красиво лежать. Затем аккуратно соберите их в хост на удобной высоте и закрепите тонкой резинкой в цвет волос или, наоборот, акцентной заколкой. Больше идей для вдохновения ждут вас в галерее ниже. 

thesymbol.ru


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