Девушки из «первой лиги»: 5 вещей в стиле преппи для любой фигуры и возраста

Поступить в вуз Лиги плюща - мечта многих американских (и не только) школьников. Но, чтобы выглядеть, как студент элитного университета, не обязательно по-настоящему там учиться. Достаточно прочитать наш материал и вдохновиться эстетикой Эль Вудс эпохи Гарварда. Или, может, ты в команде Блэр Уолдорф?..

При знакомстве с новым человеком, как ни крути, ты всегда обращаешь внимание на его внешний вид. Стиль в одежде может рассказать нам о статусе, характере и даже привычках: например, если бы ты жила в начале 20 века в Америке, то по свитеру с V-образным вырезом, рубашке-поло или жилетке в рубчик с плиссированной юбкой в тебе бы узнали студентку лиги плюща. Стиль преппи тогда как раз являлся показателем высокого статуса. Сегодня силуэты студенческой формы уже не говорят о принадлежности к высшему обществу, зато просто кричат о том, что ты следуешь трендам. В 2023 году преппи заполонил подиумы и гардеробы звёзд стритстайла, поэтому нам тоже стоит задуматься об образе студентки - уж слишком часто говорят об этой университетской эстетике! В наше подборке ты найдёшь модели, которые подойдут каждому типу фигуры: эти модели довольно универсальны, их просто стилизовать. Ты сама удивишься, как быстро твой аутфит станет похожим на образы фэшн-блогеров из соцсетей! V-образный вырез

Университетский джемпер с V-образным вырезом - база преппи. Такой верх визуально удлиняет силуэт и подчёркивает ключицы. Актуальны как оверсайз-модели, так и классические с косой вязкой. Особенно популярны свитера с контрастными полосками на рукавах и вырезе. А если на джемпере есть нашивка с гербом/эмблемой - то это стопроцентное попадание!

Для более расслабленного образа можно надеть джемпер на голое тело и спустить на одно плечо. Строгости, наоборот, добавит рубашка с приподнятым воротником. Нельзя забывать и про визитку стиля преппи - свитер, завязанный на плечах поверх той же рубашки, пиджака или даже ещё одного свитера. Многослойность - наше все. И способ модно утеплиться.

Рубашка

Кстати, о рубашках: помимо белой однотонной классики "выпускники" Лиги плюща обожают модели в голубую полоску. Она может быть толстой и тонкой, светлой и тёмной - вариаций знаковой рубашки тысячи. Так что ты можешь найти своё идеальное сочетание оттенка и ширины полоски, примерив пару вариантов.

Только не стоит забывать, что, в отличии от джемперов, в выборе рубашки мы пока остаёмся верны оверсайзу. Объёмный силуэт актуально смотрится и в официальных, и в более свободных образах. Поэтому такая универсальная вещь обязана поселиться и в твоём гардеробе!

Жакеты и пиджаки

Пиджаки в стиле преппи обладают парой отличительных черт, которые стоит учитывать при покупке. Самое главное - это нашивка в виде герба/эмблемы вуза или братства на груди. Этот элемент и напоминает нам форму из американских частных школ. Иногда однобортный жакет тёмного цвета дополняют объёмные золотые пуговицы на рукавах - такие носили в новых сезонах "Сплетницы" модницы с Верхнего Ист-Сайда, и ты можешь попробовать эту модную фишку!

Ведь модель свободного кроя хорошо смотрится не только на девушках с обложки, но и на любых типах фигуры. Сочетать пиджак советуем с прямыми брюками, тёмными однотонными джинсы или мини-юбками в тон блейзера - смешать, не взбалтывать.

Поло

Для тенниса, гольфа, а, может, и для простой прогулки - рубашка-поло будет идеальным вариантом! Из раздела вещей для спорта она давно перешла в повседневную жизнь. Самое главное, что такой фасон идёт всем девушкам без исключения. Единственное, над чем нужно задуматься - это размер. Кому-то больше подойдёт свободная модель, а остальные выберут приталенную. И те, и другие будут правы!

Галстук

Нет, мы не могли забыть про галстуки. Последние в списке, но не последние по значимости. Всё чаще и чаще мы видим, как девушки обвивают свои шеи не шёлковыми шарфиками, а грубыми галстуками. Безусловно, это выглядит очень стильно и подходит для аутфита преппи. Бордовый, тёмно-синий, коричневый... Зависит от того, в какой вуз из большой восьмёрки ты собралась. Если пока боишься экспериментировать, то начинай с чёрной классики - не ошибешься!

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