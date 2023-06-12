С какой обувью носить джинсы летом

Джинсы - не самая очевидная одежда на лето. В жаркие дни мы чаще заменяем их юбками или льняными брюками, однако зачастую именно их мы предпочитаем любому другому "низу". Чтобы выглядеть стильно в джинсах летом, к ним важно правильно подобрать обувь. Мы выбрали 6 актуальных моделей, которые подойдут лучше всего.

Слингбэки

Одна из самых актуальных моделей весенне-летнего сезона - туфли-слингбэки с изящным ремешком на пятке. Это обувь давно стала фаворитом не только дизайнеров, но и fashion-инфлюенсеров и звездных модниц. И в этом нет ничего удивительного, ведь слингбэки отвечают всем критериям идеальной пары обуви: они красиво смотрятся на ноге, легко вписываются в любой образ, а также подходят всем вне зависимости от возраста. Этим летом носить такие туфли рекомендуем не только с платьями, но и с джинсами. Вы удивитесь, но более эффектного комбо не найти.

Сандалии

Как бы сильно мы ни любили изящные босоножки на каблуке, чаще летом требуется удобная обувь, в которой можно отправиться и в офис, и на ужин в любимый ресторан и просто на долгую прогулку по городу. Тогда на помощь приходят сандалии на толстой подошве - они объединяют в себе комфорт и стиль и всегда смотрятся уместно. Поклонникам классики придется по вкусу самая базовая модель - с двумя "перепонками". Такие сандалии могут застегиваться при помощи липучек или ремешков - выбирайте вариант, который для вас комфортнее. Кстати, пара нейтрального оттенка впишется буквально в любой образ - и особенно здорово будут смотреться с джинсами.

Легкие кроссовки

Среди традиционно летней обуви можно найти немало опций, сочетающих в себе стиль и комфорт. Это и мюли на плоском ходу, и сандалии на липучках и мягкие кожаные вьетнамки на высокой подошве. Однако по уровню удобства все они так или иначе проиграют вашей любимой паре кроссовок. Впрочем, у последних тоже есть один существенный минус - в летний зной в них слишком жарко. Компромиссным вариантом станут легкие кеды и кроссовки из текстиля - они удобные, красивые и отлично подходят для жаркого лета.

Вьетнамки

C каждым годом все больше вещей, ранее имевших специализированное назначение, становятся полноправной частью повседневного гардероба. Леггинсы - уже давно не просто спортивная одежда, шорты боксеры и платья-комбинации - не нижнее белье, а вьетнамки через палец - не пляжная обувь. И если носить резиновые вьетнамки в городе вы пока не готовы (хотя звездные модницы давно так делают), советуем обратить внимание на лаконичные модели из кожи. Они хорошо сидят на ноге, в них всегда комфортно, а еще - вьетнамки из кожи отлично вписываются в самые разные образы. Самая популярная модель этого сезона - на высокой платформе. Такие в конце 90-х и начале 00-х носили все главные модницы, и вот они снова на модной арене. Высокая подошва немного удлиняет ноги и делает пропорции силуэта гармоничнее.

Балетки

Если бы нас попросили выбрать одну главную пару обуви этого весенне-летнего сезона, мы бы не задумываясь назвали балетки. За последние пару лет эта обувь на плоском ходу пережила настоящий модный ренессанс: после долгого пребывания в списке антитрендов балеткам удалось вернуться на модную арену в статусе главного хита. Чаще всего мы комбинируем балетки с различными юбками и платьями (особенно хорошо они смотрятся с макси), однако с джинсами они будут смотреться ничуть не хуже.

Нарядные босоножки

В гардеробе у каждой модницы должна быть хотя бы одна пара обуви, которая мгновенно обеспечивает "вау-эффект", превращает любой аутфит в нарядный и просто поднимает настроение. В этом сезоне со всеми этими задачами отлично справятся модные сверкающие босоножки. Блестящая обувь - один из главных трендов весенне-летнего сезона. Металлизированная кожа, паейтки и стразы - все это украсило самую разную обувь из последних коллекций. Летом мы советуем остановить свой выбор на босоножках, усыпанных сверкающими кристаллами. В сочетании с джинсами они помогут создать комфортный, но нарядный образ. Идеально для летней вечеринки.

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