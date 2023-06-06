5 «вечных» фасонов платьев, которые выбирают француженки

Мини с длинным рукавом

Француженки любят провокационные решения, но никогда не выглядят вульгарно. И в совершенстве владеют правилом "открытый низ - закрытый верх (и наоборот)". Поэтому платья длины мини предпочитают с длинными рукавами. Так силуэт получается более гармоничным, а образ - цельным.

Комбинация

Шелковая комбинация - классика французского стиля. Именно ее настоящая француженка наденет в любой непонятной ситуации. На свидание - со шпильками, в отпуске - со шлепанцами или сандалиями, на прогулку - с белыми кедами, в прохладную погоду - с объемными жакетом и казаками. И во всех случаях будет выглядеть потрясающе.

Макси

Француженки как никто понимают всю силу правильного силуэта, поэтому очень любят платья макси прямого кроя. Именно они зрительно вытягивают фигуру, делая ее более изящной и гармоничной. К тому же именно такое платье станет идеальным фоном для любых экспериментов с аксессуарами.

Чайное

В XIX веке чайным платьем называли наряд для домашнего чаепития, в который аристократки переодевались после обеда. Особенность чайного платья состояла в простоте кроя: это был единственный предмет гардероба, который женщина могла надеть самостоятельно благодаря отсутствию корсета или турнюра. Современное чайное платье, без которого невозможно представить гардероб француженки, отличается свободным, но не мешковатым силуэтом и изящным цветочным принтом.

Трикотажное

И еще одна классика жанра: облегающее платье из тонкого трикотажа, которое сидит, как вторая кожа. Одинаково удачно смотрится и с каблуками, и с обувью на плоском ходу. А главное - не выходит из моды уже несколько лет подряд, сохраняя статус постоянного маст-хэва.

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