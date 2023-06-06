6 июня 2023

6 июня 2023 10:42

5 «вечных» фасонов платьев, которые выбирают француженки

Мини с длинным рукавом

Камиль Шарьер

Француженки любят провокационные решения, но никогда не выглядят вульгарно. И в совершенстве владеют правилом "открытый низ - закрытый верх (и наоборот)". Поэтому платья длины мини предпочитают с длинными рукавами. Так силуэт получается более гармоничным, а образ - цельным.

Комбинация

Жанна Дама на Каннском кинофестивале

Шелковая комбинация - классика французского стиля. Именно ее настоящая француженка наденет в любой непонятной ситуации. На свидание - со шпильками, в отпуске - со шлепанцами или сандалиями, на прогулку - с белыми кедами, в прохладную погоду - с объемными жакетом и казаками. И во всех случаях будет выглядеть потрясающе.

Макси

Сабина Сокол

Француженки как никто понимают всю силу правильного силуэта, поэтому очень любят платья макси прямого кроя. Именно они зрительно вытягивают фигуру, делая ее более изящной и гармоничной. К тому же именно такое платье станет идеальным фоном для любых экспериментов с аксессуарами. 

Чайное

В XIX веке чайным платьем называли наряд для домашнего чаепития, в который аристократки переодевались после обеда. Особенность чайного платья состояла в простоте кроя: это был единственный предмет гардероба, который женщина могла надеть самостоятельно благодаря отсутствию корсета или турнюра. Современное чайное платье, без которого невозможно представить гардероб француженки, отличается свободным, но не мешковатым силуэтом и изящным цветочным принтом.

Трикотажное

И еще одна классика жанра: облегающее платье из тонкого трикотажа, которое сидит, как вторая кожа. Одинаково удачно смотрится и с каблуками, и с обувью на плоском ходу. А главное - не выходит из моды уже несколько лет подряд, сохраняя статус постоянного маст-хэва.

thesymbol.ru


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