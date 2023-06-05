5 июня 2023

5 июня 2023 09:11

Свитер летом? Да! Носите его на плечах как аксессуар

Мода - это не только процесс придумывания принципиально новых вещей, но и постоянный поиск свежих способов носить давно привычные предметы гардероба. Взять хотя бы простой трикотажный свитер. Казалось бы: что необычного можно придумать с ним? Как выяснилось, все гораздо интереснее, чем кажется на первый взгляд. Уже несколько сезонов подряд дизайнеры, стилисты и героини стритстайла предлагают использовать его не по прямому назначению, а в качестве аксессуара. Например, как шарф, повязывая на шее или накидывая на плечи.

Не стоит недооценивать силу таких простых и привычных вещей: иногда они проявляют себя эффектнее любых ярких сезонных новинок. Джемпер яркого оттенка легко станет акцентом в повседневном образе, а базовый органично дополнит любой лук, добавив нотку небрежного шика. Помните об этом, выходя из дома: иногда "сделать" весь лук может всего одна вот такая деталь. К тому же июньская погода непредсказуема: никогда не знаешь, в какой момент похолодает. И если это все-таки произойдет, то у вас с собой уже будет теплый верхний слой одежды, который защитит от холода и ветра. В общем, не видим причин не попробовать этот стильный трюк. Тем более что это не требует от вас вообще никаких затрат.

thesymbol.ru


Просмотров: 113

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Мода

20 февраля 11:27

  • 4 351
Фея Красоты - ОБЗОР модельера Севиндж Мамедовой - ФОТО (R)

Мода

6 октября 2022 16:00

  • 3 734
Самая модная обувь осени 2022 года

Мода

28 сентября 2022 11:49

  • 4 128
Что носить зимой-2022: 7 модных трендов - ФОТО

Мода

26 сентября 2022 10:04

  • 3 699
Стилист перечислила наиболее практичные и модные вещи для покупки осенью

Мода

21 сентября 2022 11:19

  • 4 307
Как выглядеть моложе с помощью одной прически?

Мода

21 сентября 2022 09:20

  • 4 155
Правильный способ стирки джинсов в машине

Мода

17 сентября 2022 11:15

  • 3 261
Как выглядеть стройнее с помощью платья?

Мода

13 июля 2022 12:07

  • 3 740
Стилистка показала способы скрыть полные руки с помощью одежды - ВИДЕО

Мода

7 июля 2022 18:42

  • 3 801
Неправильно спать и носить хвост: 6 неочевидных ошибок, которые крадут красоту волос

Мода

5 июля 2022 16:50

  • 3 994
Показ Chanel впервые закрыла модель плюс-сайз в свадебном платье