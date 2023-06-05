Свитер летом? Да! Носите его на плечах как аксессуар

Мода - это не только процесс придумывания принципиально новых вещей, но и постоянный поиск свежих способов носить давно привычные предметы гардероба. Взять хотя бы простой трикотажный свитер. Казалось бы: что необычного можно придумать с ним? Как выяснилось, все гораздо интереснее, чем кажется на первый взгляд. Уже несколько сезонов подряд дизайнеры, стилисты и героини стритстайла предлагают использовать его не по прямому назначению, а в качестве аксессуара. Например, как шарф, повязывая на шее или накидывая на плечи.

Не стоит недооценивать силу таких простых и привычных вещей: иногда они проявляют себя эффектнее любых ярких сезонных новинок. Джемпер яркого оттенка легко станет акцентом в повседневном образе, а базовый органично дополнит любой лук, добавив нотку небрежного шика. Помните об этом, выходя из дома: иногда "сделать" весь лук может всего одна вот такая деталь. К тому же июньская погода непредсказуема: никогда не знаешь, в какой момент похолодает. И если это все-таки произойдет, то у вас с собой уже будет теплый верхний слой одежды, который защитит от холода и ветра. В общем, не видим причин не попробовать этот стильный трюк. Тем более что это не требует от вас вообще никаких затрат.

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