С какой обувью носить льняные брюки летом

Пожалуй, сложно переоценить важность и нужность льняных брюк в летнем гардеробе. Это абсолютный маст-хэв, который хотя бы в одном экземпляре должен быть в арсенале каждой модницы. Лен хорошо дышит и отводит влагу, что позволяет вам чувствовать себя комфортно даже в тридцатиградусную жару. Найти брюки изо льна в магазинах будет нетрудно: сейчас они есть практически у любого бренда. Однако после покупки встает вполне закономерный вопрос: с какой обувью модно носить льняные брюки? Мы выбрали 5 лучших сочетаний.

Сандалии на высокой подошве

Идеальная пара обуви на лето, сочетающая в себе стиль и комфорт. В этом сезоне рекомендуем обратить внимание именно на модели на высокой подошве - они немного удлиняют рост и смотрятся очень актуально. В паре с сандалиями льняные брюки можно надеть буквально куда угодно - от офиса до прогулки по городу.

Мюли на каблуке

Вариант для тех, кто ищет более элегантное комбо - льняные брюки и мюли на каблуке. Эту изящную летнюю обувь давно полюбили модницы по всему миру, и это неудивительно: больше не придется беспокоиться о сложных застежках и вечно развязывающихся шнурках - у этой обуви нет ни того, ни другого. Чтобы такое сочетание смотрелось действительно гармонично, мюли рекомендуем выбирать максимально простого дизайна.

Кроссовки

И все-таки более удобной обуви, чем кроссовки, человечество пока придумать не сумело. Так что если планируете долго ходить пешком или просто хотите провести день в максимально комфортном и расслабленном образе - надевайте любимые кроссовки. При этом такая комбинация будет по-прежнему смотреться уместно в самых разных случаях, ведь лен всегда выглядит "дорого" и благородно.

Вьетнамки

Вьетнамки давно перестали быть исключительно пляжной обувью и перекочевали в повседневный летний гардероб. Чтобы пара точно прослужила вам несколько сезонов, выбирайте максимально простой дизайн. В идеале - вьетнамки должны быть из кожаными, а не резиновыми. Тогда они точно подойдут к брюкам изо льна и будут уместно смотреться и в офисе, и в ресторане.

Балетки

Конечно, в разговоре об актуальной обуви сезона весна-лето 2023 невозможно не упомянуть балетки. Они с льняными брюками буквально были созданы друг для друга. Такую комбинацию можно дополнить любым верхом - от майки-алкоголички до романтичной блузы.

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