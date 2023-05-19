Как выглядят самые модные джинсовые шорты лета 2023

Джинсовые шорты - вещь, без которой сложно представить летний гардероб. И отличная опция для жарких дней, когда носить джинсы может быть не совсем комфортно. Но с чем их носить, чтобы выглядеть по-настоящему модно? Пожалуй, простой белой майкой здесь не обойтись. Вот 5 примеров стилизации шортов из денима, которые несложно повторить. В таких образах вы будете выглядеть и чувствовать себя на все сто.

С ярким жакетом и ботфортами

С базовыми вещами вроде белых футболок, маек-алкоголичек и хлопковых рубашек шорты из денима рискуют выглядеть слишком просто - так, будто вы идете на пляж. То ли дело - жакет. Он способен любой образ сделать более собранным и нарядным. Особенно если речь идет о ярких вариантах. Попробуйте повторить образ с показа Ami: дополните шорты из джинсы зеленым жакетом, а если погода пока позволяет, то еще и дерзкими ботфортами - в таком виде вы точно не останетесь незамеченной.

С джинсовкой

Шорты из денима и джинсовка - это летний вариант классического "канадского смокинга". Смотрится он не менее выигрышно, зато позволяет пережить зной в комфорте. Дополните такое комбо любым топом (можно даже джинсовым, как на показе Diesel) и эффектными босоножками на высоких каблуках.

С твидовым жакетом

Эклектика - наше все. Особенно если речь о смешении элегантной классики с расслабленным повседневным стилем. Едва ли Коко Шанель могла себе представить, что ее любимые твидовые жакеты будут носить с короткими джинсовыми шортами. Но только посмотрите, как здорово это комбо смотрится в прочтении Эди Слимана в новой коллекции Celine. А уж если дополнить его резиновыми сапогами, то получится отличный образец солнечного калифорнийского шика.

С кожаной рубашкой

Деним и кожа - сочетание на все времена. Простое, но такое эффектное. На лето оно выражается в сочетании коротких шортов из денима с рубашкой из тонкой мягкой кожи. Так просто и так изящно.

С бра из денима и "мужским" жакетом

Бра из денима - не самая очевидная вещь. Но очень модная в этом сезоне. Если вам пока не хватает смелости носить его само по себе, то сверху можно накинуть объемный жакет маскулинного кроя. А завершит лук бейсболка, которая продолжает оставаться самой актуальной моделью головного убора на лето.

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