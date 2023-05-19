19 мая 2023

19 мая 2023 11:40

Как выглядят самые модные джинсовые шорты лета 2023

Джинсовые шорты - вещь, без которой сложно представить летний гардероб. И отличная опция для жарких дней, когда носить джинсы может быть не совсем комфортно. Но с чем их носить, чтобы выглядеть по-настоящему модно? Пожалуй, простой белой майкой здесь не обойтись. Вот 5 примеров стилизации шортов из денима, которые несложно повторить. В таких образах вы будете выглядеть и чувствовать себя на все сто.

С ярким жакетом и ботфортами

Ami весна-лето 2023

С базовыми вещами вроде белых футболок, маек-алкоголичек и хлопковых рубашек шорты из денима рискуют выглядеть слишком просто - так, будто вы идете на пляж. То ли дело - жакет. Он способен любой образ сделать более собранным и нарядным. Особенно если речь идет о ярких вариантах. Попробуйте повторить образ с показа Ami: дополните шорты из джинсы зеленым жакетом, а если погода пока позволяет, то еще и дерзкими ботфортами - в таком виде вы точно не останетесь незамеченной.

С джинсовкой

Diesel весна-лето 2023

Шорты из денима и джинсовка - это летний вариант классического "канадского смокинга". Смотрится он не менее выигрышно, зато позволяет пережить зной в комфорте. Дополните такое комбо любым топом (можно даже джинсовым, как на показе Diesel) и эффектными босоножками на высоких каблуках.

С твидовым жакетом

Celine весна-лето 2023

Эклектика - наше все. Особенно если речь о смешении элегантной классики с расслабленным повседневным стилем. Едва ли Коко Шанель могла себе представить, что ее любимые твидовые жакеты будут носить с короткими джинсовыми шортами. Но только посмотрите, как здорово это комбо смотрится в прочтении Эди Слимана в новой коллекции Celine. А уж если дополнить его резиновыми сапогами, то получится отличный образец солнечного калифорнийского шика.

С кожаной рубашкой

Bally весна-лето 2023

Деним и кожа - сочетание на все времена. Простое, но такое эффектное. На лето оно выражается в сочетании коротких шортов из денима с рубашкой из тонкой мягкой кожи. Так просто и так изящно.

С бра из денима и "мужским" жакетом

Sandro весна-лето 2023

Бра из денима - не самая очевидная вещь. Но очень модная в этом сезоне. Если вам пока не хватает смелости носить его само по себе, то сверху можно накинуть объемный жакет маскулинного кроя. А завершит лук бейсболка, которая продолжает оставаться самой актуальной моделью головного убора на лето.

thesymbol.ru


Просмотров: 124

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Мода

20 февраля 11:27

  • 4 174
Фея Красоты - ОБЗОР модельера Севиндж Мамедовой - ФОТО (R)

Мода

6 октября 2022 16:00

  • 3 601
Самая модная обувь осени 2022 года

Мода

28 сентября 2022 11:49

  • 3 976
Что носить зимой-2022: 7 модных трендов - ФОТО

Мода

26 сентября 2022 10:04

  • 3 530
Стилист перечислила наиболее практичные и модные вещи для покупки осенью

Мода

21 сентября 2022 11:19

  • 4 092
Как выглядеть моложе с помощью одной прически?

Мода

21 сентября 2022 09:20

  • 3 945
Правильный способ стирки джинсов в машине

Мода

17 сентября 2022 11:15

  • 3 098
Как выглядеть стройнее с помощью платья?

Мода

13 июля 2022 12:07

  • 3 570
Стилистка показала способы скрыть полные руки с помощью одежды - ВИДЕО

Мода

7 июля 2022 18:42

  • 3 597
Неправильно спать и носить хвост: 6 неочевидных ошибок, которые крадут красоту волос

Мода

5 июля 2022 16:50

  • 3 808
Показ Chanel впервые закрыла модель плюс-сайз в свадебном платье