3 мая 2023

3 мая 2023 14:50

Антитренды: какую обувь без каблука не стоит носить летом 2023

Весна - самое время провести ревизию обувного гардероба. И понять, какие пары не соответствуют текущим трендам. Избавляться от них мы не призываем, а вот отложить на дальнюю полку и подождать, пока они снова войдут в моду, определенно стоит. Вот 5 моделей обуви без каблука, которые пока не стоит носить. Дайте им второй шанс через пару-тройку лет.

Оксфорды

Еще каких-то 7 лет назад эти "мужские" туфли на шнуровке были, пожалуй, главной альтернативой балеткам. Модницы ценили их за удобство и то, что они способны добавить образу строгости и собранности. Но если уже упомянутые балетки за это время успели выйти из моды и обратно в нее вернуться, то оксфорды все еще находятся в разряде антитрендов. В качестве альтернативы предлагаем классические лоферы.

Кроссовки на платформе

То же касается и кроссовок на платформе. Еще пару-тройку лет назад подобные были у всех героинь стритстайла, но сегодня все изменилось. Модели на массивной платформе стали моветоном. Бренды постепенно убирают их из своих линеек, а модницы - из гардеробов.

Оксфорды и лоферы в стразах и заклепках

Стразы и заклепки на обуви - еще одна яркая примета моды 2010-х. Однако захлестнувший индустрию тренд на "тихую роскошь" окончательно вытеснил их из модной повестки. Впрочем, не исключено, что все это вернется довольно скоро. Стоит держать руку на пульсе.

Слипоны

Слипоны - едва ли не главная обувь без каблука 2010-х. Эти ботинки без шнуровки на толстой подошве с эластичными вставками по бокам буквально правили хрониками стритстайла 10 лет подряд - но потом безнадежно устарели. Мы все еще надеемся на их возвращение (по удобству им нет равных), но пока оно не состоялось.

Сандалии в стиле бохо

Стиль бохо вернулся на модную арену, а вот некоторые его приметы - нет. Например, сандалии на плоском ходу, украшенные многочисленными завязками, подвесками и бусами. Им на смену пришли модели на более массивной подошве, а также простые вьетнамки.

thevoicemag.ru


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