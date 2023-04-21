Как выглядеть моложе с помощью одежды

Индустрию моды часто ругают за эйджизм и культ молодости, а стилистов - за списки, что можно и нельзя носить после определенного возраста. Мы уверены: любая женщина в любом возрасте вольна носить все, что ей нравится - хоть в 20, хоть в 30, хоть в 50 лет. Но если вы все-таки преследуете задачу выглядеть моложе, то одежда может прийти вам на помощь. Мы подсмотрели у звезд антиэйдж-приемы, которые визуально скинут десяток лет - и готовы поделиться ими с вами.

Светлые оттенки

Главный "омолаживающий" прием - это светлые оттенки. Они имеют свойство "подсвечивать" лицо, делать его тон более ярким, здоровым и юным. Темные же тона, напротив, могут визуально делать кожу более тусклой и подчеркивать ее изъяны. Так что даже если вы предпочитаете total-black, у лица все-таки будет лучше поместить светлый акцент - например, шарф или воротничок рубашки.

Правильный силуэт

Уметь работать с собственной фигурой нужно в любом возрасте. С помощью одежды вам нужно создать такой силуэт, который будет подчеркивать все ваши достоинства. Так что никаких бесформенных балахонов, скрывающих фигуру. Тонкую талию стоит подчеркнуть облегающим платьем или блузкой с запахом, а длинные ноги - широкими брюками и высокими каблуками.

Актуальный крой

Ничто так не прибавляет возраст, как устаревший крой. Поэтому нужно внимательно следить за трендами и антитрендами, чтобы не упустить важное. При этом не нужно судорожно покупать все модные вещи сезона: достаточно просто уловить основной принцип и главный силуэт, который сейчас в моде. Сегодня, например, явно доминируют оверсайз-силуэты - не мешковатые, но расслабленные. Советуем делать выбор в их пользу.

Яркие цвета

Не хуже светлых оттенков с "омолаживающей" задачей справляются и яркие цвета. Они также подсвечивают лицо, делают его тон более ровным и здоровым, а еще здорово оттеняют цвет глаз и волос. Берем прием на вооружение! Причем одеваться в тотал-лук одного яркого оттенка вовсе не обязательно - достаточно лишь добавить одну яркую вещь. Например, блузку или футболку.

Необычные материалы и фактуры

Перья, эко-мех, кожа и даже латекс - то, чего точно не стоит бояться. Необычные материалы и фактуры не только не сделают хуже. Напротив - они только "омолодят" ваш гардероб и сделают его более интересным, ироничным и модным. Так что платье или топ с отделкой перьями или кожаный жакет вместо обычного шерстяного однозначно пойдут вам на пользу. Ну а если образ еще и удастся дополнить оригинальными аксессуарами, то вы определенно будете в выигрыше.

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