Как носить босоножки весной? С колготками! Это очень модно

Вожидании лета хочется как можно скорее расстаться со всеми атрибутами холодного сезона и облачиться в самую легкую одежду и обувь, которая только найдется в вашем гардеробе. Однако в нашем климате до этого момента придется подождать еще как минимум месяц, ведь погода за окном только-только стала по-настоящему весенней, а о заметном потеплении пока приходится только мечтать. Однако внедрить в свой гардероб традиционно летние вещи можно уже сейчас. И если способов носить легкие платья в середине апреля много (о самых стильных читайте здесь), то для босоножек существует лишь один лайфхак - сочетать их с колготками.

Колготки долго оставались очень противоречивым элементом гардероба, ношения которого многие женщины старались всячески избежать. Однако за последние пару сезонов у колготок случился настоящий модный ренессанс: их носят на подиумах, на улицах главных модных столиц и даже на красной дорожке. Причем самой популярной парой для них оказались не сапоги и даже не классические лодочки, а открытые босоножки на каблуке. Это комбо уже облюбовали дизайнеры и звездные модницы, и сейчас - самое время взять с них пример.

Если лоферы и туфли Мэри-Джейн модные инфлюенсеры по всю носят с плотными трикотажными колготками в рубчик, то к босоножкам, безусловно, лучше подойдут тонкие модели из капрона. Самый "безопасный" вариант - однотонные колготки черного цвета, толщиной 20-40 ден и босоножки в тон. Такое комбо здорово удлинит ноги и сделает их визуально более стройными. Впрочем, этой весной популярностью пользуются колготки с декором: кружевом, мелкими рисунками и даже логотипами брендов. К таким колготкам важно подбирать простые минималистичные платья и юбки без лишнего декора, иначе образ выйдет слишком кричащим. Комбинацию из колготок и босоножек на каблуке можно носить буквально куда угодно: от офиса до вечеринок. Главное - не бояться экспериментировать.

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