Как носить голубую рубашку: 8 модных идей

Тренды сменяют друг друга с огромной скоростью, однако в основе нашего гардероба всегда остаются "вечные" вещи, никогда не теряющие своей актуальности. Это двубортные шерстяные пальто, плечистые жакеты, брюки прямого кроя и, конечно, хлопковые "офисные" рубашки с отложным воротником. Причем этой весной мы советуем обратить внимание на рубашки светло-голубого оттенка. Они ничуть не уступают по универсальности белым, однако выглядят куда интереснее и смогут освежить любой образ. Рассказываем, как носить рубашки голубого цвета прямо сейчас.

Носить голубую рубашку можно буквально со всем. В офис комбинируйте ее с брючным костюмом или элегантной юбкой-карандаш (да, эта давно забытая модель снова вернулась на модную арену). Такое комбо будет здорово смотреться как с лодочками на шпильке, так и с парой удобных лоферов - здесь все зависит от ваших предпочтений. В выходные дни носите рубашку на долгие прогулки по городу в паре с широкими джинсами или брюками карго и любимыми кроссовками. К слову, в этом случае рубашку лучше носить расстегнутой, как пиджак, а в качестве нижнего "слоя" использовать базовую футболку или майку-алкоголичку. Ничуть не хуже голубая рубашка впишется и в выходной образ - ее можно дополнить мини или макси юбкой или надеть поверх нее корсетный топ: получится смелый и очень элегантный образ без особых усилий. Все еще не знаете, с чем носить голубую рубашку этой весной? Тогда предлагаем вдохновиться образами героинь стритстайла.

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