Самый модный вечерний макияж весна-лето 2023 - ФОТО

Завершился очередной сезон Недель моды, и пускай следующий сезон наступит еще не скоро, на показах определился ряд тенденций, которые нам не терпится взять на вооружение уже сейчас. Причем если с одеждой это может быть проблематично (едва ли самые трендовые фасоны найдутся в магазинах раньше осени), то макияж с показов легко можно повторить уже сейчас. В этом сезоне визажисты решили поэкспериментировать с одним из классических элементов макияжа - стрелками. Как и в случае с ресницами, которые в этом сезоне обязательно должны быть яркими и цветными, стрелки нам предлагают рисовать очень и очень длинные.

Яркий пример - шоу Versace, которое прошло в Лос-Анджелесе всего пару дней назад. Пэт МакГрат решила сделать главным элементом бьюти-образов моделей стрелки - широкие, длинные, покрытые мелким глиттером. И пускай последний удалось разглядеть лишь на видео в запрещенной сети легендарной визажистки (на фото с подиума стрелки выглядели просто черными), образы получились очень эффектными. Чуть более минималистичные за счет меньшей толщины стрелки предпочли визажисты Valentino и Balenciaga. У первых к длинной тонкой стрелке добавился еще яркий черный контур на нижней линии роста ресниц, а у последних - стрелки вытянулись практически прямой линией до висков.

Какой бы из трех вариантов подиумного макияжа вы ни решили повторить, помните: такие стрелки должны оставаться единственным ярким элементом в вашем макияже. Откажитесь от теней, румян и яркой помады. Максимум - это ровный тон, уложенные прозрачным гелем брови и бесцветный блеск для губ. В противном случае стрелки попросту потеряются среди других ярких акцентов, а макияж будет выглядеть безвкусно.

thesymbol.ru