Чон Джонгук из BTS стал лицом Calvin Klein

Участник южнокорейской группы Чон Джонгук стал амбассадором модного дома Calvin Klein. Об этом сообщает WWD, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Исполнитель будет представлять миру две линейки бренда - джинсы и нижнее белье. Впервые в роли посла Calvin Klein он появится в рекламной кампании коллекции "Весна 2023" - для нее Чон Джонгук снялся в одежде, выполненной в эстетике 90-х, в том числе, в прямых джинсах, свободной джинсовой рубашке, джинсовой куртке-оверсайз и просторной футболке.

"Мы горды тем, что привлекли талант мирового значения, чей вклад в культуру и ценности совпадают с нашими. Джонгук - один из самых популярных артистов в мире. У него есть редкая способность находить понимание с международной аудиторией как посредством музыки, так и при помощи стиля. Мы счастливы и взволнованы тем фактом, что он присоединился к команде Calvin Klein", - заявил директор по маркетингу бренда Джонатан Боттомли.

Сам Чон Джонгук признался, что является давним поклонником бренда Calvin Klein.