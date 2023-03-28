Розовый — тренд сезона. Как носить самый модный цвет весны 2023

Зимой мы преимущественно носим темные оттенки: во многом из соображений практичности. Но как только наступают первые теплые дни, желание одеться во все яркое в разы возрастает. Одним из любимых весенних оттенков всех дизайнеров и модниц остается розовый. Конечно, актуальные оттенки меняются из сезона в сезон, но глобально этот цвет никогда не выходит из моды и идет всем. Тем не менее, с внедрением розового в гардероб могут возникнуть проблемы, особенно, если вы привыкли одеваться только в базовые цвета. К счастью, примеры удачных образов всегда можно подсмотреть у главных модниц мира.

В этом сезоне сложно выделить один актуальный оттенок розового - вариантов такое множество, что каждый сможет найти идеальный для себя. Тем, кто с опаской относится к ярким цветам в гардеробе, рекомендуем присмотреться к нежным пастельным оттенкам. Они здорово будут смотреться и в качестве небольшого акцента, и в качестве основного цвета в образе. Например, пальто или куртка розового цвета отлично дополнит любой лук, даже составленный из самых базовых вещей и придаст ему необходимую изюминку. Впрочем, розовой сумки или шейного платка тоже зачастую достаточно для того, чтобы наряд заиграл новыми красками. Тем, кто готов разбавить гардероб действительно яркими цвета, рекомендуем присмотреться к вещам оттенка фуксии или классического bubble gum pink (цвета жевательной резинки). Сочетайте сразу несколько оттенков этого весеннего цвета: бледные тона будут отлично смотреться с яркими, а приглушенные с очень темными и насыщенными. Не бойтесь экспериментировать с фактурами: в розовом цвете эффектно смотрятся не только хлопок и трикотаж, но и, например, деним и кожа. Одним словом, вариантов масса. Больше идей для вдохновения от главных модниц мира ищите в галерее ниже.

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