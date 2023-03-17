17 марта 2023

17 марта 2023 20:00

Не успеваете уложить волосы? Не переживайте — вы в тренде - ФОТО

Gabriela Hearst осень-зима 2023/24

Все мы давно знакомы с термином макияж "без макияжа": в последние несколько лет яркие тени и помады несколько сдали свои позиции, а главным бьюти-трендом стала естественность. В этом сезоне тренд добрался и до волос: на показах мы то и дело видели моделей с так называемой укладкой "без укладки" - будто перед выходом на подиум они миновали стилиста по волосам и оставили все "как есть". Причем тренд явно останется с нами больше чем на один сезон: такие же небрежные укладки, как на весенне-летних показах, мы увидели и на шоу сезона осень-зима 2023/24, которые завершились всего пару дней назад. 

Miu Miu осень-зима 2023/24

Самый распространенный вид укладки "без укладки" - несколько взъерошенные волосы, какие бывают после ночного сна. Будто модели только встали с кровати и сразу отправились на подиум, не расчесавшись. Такие прически мы увидели на весенне-летних шоу Sportmax, Khaite и Zimmermann. Волосы моделей на недавнем показе Gabriela Hearst скорее выглядели "примятыми", как если бы модели до этого провели несколько часов в шапках и не сняли их перед выходом. Ну а своего апогея тренд достиг на шоу Miu Miu: разумеется, нарочито торчащие вверх волосы - это ирония, а не прямое руководство к действию, однако именно они указывают на то, что тренд останется с нами больше, чем на один сезон. 

Sportmax весна-лето 2023

Впрочем, чтобы получить действительно модную укладку "без укладки", недостаточно просто не расчесываться. Добиться правильной небрежности едва ли не сложнее, чем сделать идеально аккуратную укладку. Как минимум вам понадобится текстурирующее средство (отлично подойдет спрей с морской солью) и средство для прикорневого объема, чтобы волосы не "приклеивались" к голове. Сразу после мытья аккуратно подсушите волосы полотенцем, избегая "растирающих"движений - они травмируют кутикулу волоса, из-за чего он становится сухим и начинает сечься. Затем нанесите средство для объема на корни и для придания текстуры на всю длину и аккуратно распределите по волосам "жамкающими" движениями. Сушить можно феном с диффузором или без него, обязательно приподнимая руками волосы у корней, чтобы придать объем. Пряди у лица можно заколоть заколками или оставить волосы полностью распущенными. 

Khaite весна-лето 2023

Zimmermann весна-лето 2023

thesymbol.ru


Просмотров: 170

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Мода

20 февраля 11:27

  • 3 438
Фея Красоты - ОБЗОР модельера Севиндж Мамедовой - ФОТО (R)

Мода

6 октября 2022 16:00

  • 2 825
Самая модная обувь осени 2022 года

Мода

28 сентября 2022 11:49

  • 3 277
Что носить зимой-2022: 7 модных трендов - ФОТО

Мода

26 сентября 2022 10:04

  • 2 777
Стилист перечислила наиболее практичные и модные вещи для покупки осенью

Мода

21 сентября 2022 11:19

  • 3 189
Как выглядеть моложе с помощью одной прически?

Мода

21 сентября 2022 09:20

  • 3 019
Правильный способ стирки джинсов в машине

Мода

17 сентября 2022 11:15

  • 2 341
Как выглядеть стройнее с помощью платья?

Мода

13 июля 2022 12:07

  • 2 788
Стилистка показала способы скрыть полные руки с помощью одежды - ВИДЕО

Мода

7 июля 2022 18:42

  • 2 809
Неправильно спать и носить хвост: 6 неочевидных ошибок, которые крадут красоту волос

Мода

5 июля 2022 16:50

  • 3 012
Показ Chanel впервые закрыла модель плюс-сайз в свадебном платье