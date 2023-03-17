Не успеваете уложить волосы? Не переживайте — вы в тренде - ФОТО

Все мы давно знакомы с термином макияж "без макияжа": в последние несколько лет яркие тени и помады несколько сдали свои позиции, а главным бьюти-трендом стала естественность. В этом сезоне тренд добрался и до волос: на показах мы то и дело видели моделей с так называемой укладкой "без укладки" - будто перед выходом на подиум они миновали стилиста по волосам и оставили все "как есть". Причем тренд явно останется с нами больше чем на один сезон: такие же небрежные укладки, как на весенне-летних показах, мы увидели и на шоу сезона осень-зима 2023/24, которые завершились всего пару дней назад.

Самый распространенный вид укладки "без укладки" - несколько взъерошенные волосы, какие бывают после ночного сна. Будто модели только встали с кровати и сразу отправились на подиум, не расчесавшись. Такие прически мы увидели на весенне-летних шоу Sportmax, Khaite и Zimmermann. Волосы моделей на недавнем показе Gabriela Hearst скорее выглядели "примятыми", как если бы модели до этого провели несколько часов в шапках и не сняли их перед выходом. Ну а своего апогея тренд достиг на шоу Miu Miu: разумеется, нарочито торчащие вверх волосы - это ирония, а не прямое руководство к действию, однако именно они указывают на то, что тренд останется с нами больше, чем на один сезон.

Впрочем, чтобы получить действительно модную укладку "без укладки", недостаточно просто не расчесываться. Добиться правильной небрежности едва ли не сложнее, чем сделать идеально аккуратную укладку. Как минимум вам понадобится текстурирующее средство (отлично подойдет спрей с морской солью) и средство для прикорневого объема, чтобы волосы не "приклеивались" к голове. Сразу после мытья аккуратно подсушите волосы полотенцем, избегая "растирающих"движений - они травмируют кутикулу волоса, из-за чего он становится сухим и начинает сечься. Затем нанесите средство для объема на корни и для придания текстуры на всю длину и аккуратно распределите по волосам "жамкающими" движениями. Сушить можно феном с диффузором или без него, обязательно приподнимая руками волосы у корней, чтобы придать объем. Пряди у лица можно заколоть заколками или оставить волосы полностью распущенными.

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