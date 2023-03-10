10 марта 2023

10 марта 2023 17:18

Какие серьги носить весной?

Andreas Kronthaler for Vivienne Westwood весна-лето 2023

Сложно переоценить роль украшений в составлении стильного образа: они могут стать эффектным финальным акцентом, который полностью его преобразит, или наоборот все испортить. В этом сезоне бал правят крупные заметные украшения: огромный жемчуг, чокеры с объемными цветами, коктейльные кольца и длинные, очень длинные серьги. Последние появились в коллекциях многих дизайнеров, и если в вашей коллекции еще нет подобных украшений, сейчас лучшее время их приобрести. Рассказываем, на что стоит обратить внимание при выборе. 

Proenza Schouler весна-лето 2023

Erdem весна-лето 2023

На самом деле, длина - это едва ли не единственное важное условие. Если к ярким массивным украшениям вы не готовы, присмотритесь к простым серьгам из длинных цепей, как у Nensi Dojaka, или из мелких кристаллов, как у Chanel. Такие серьги, несмотря на длину, будут смотреться довольно аккуратно и минималистично и отлично подойдут как к классическим лукам из брючных костюмов и классических хлопковых сорочек, так и к романтичным и элегантным - составленным из блуз с бантами и рюшами и женственных платьев. Куда эффектнее будут смотреться модели с крупными камнями - монохромными или разноцветными. Отличные примеры - серьги с бантами Vivienne Westwood, с прозрачными кристаллами Proenza Schouler и с крупным жемчугом Erdem. Такие украшения сделают стильным и ярким любой образ, даже составленный из самых простых базовых вещей. Сложные луки с ними, пожалуй, надевать и не стоит. Длинные серьги - украшение весьма самодостаточное, так что центральным элементом образа должны стать именно они. Пожалуй, единственный минус таких украшений - это вес. Выглядят серьги довольно тяжелыми, зато точно не окажутся без внимания на любой вечеринке. 

Chanel весна-лето 2023

thesymbol.ru


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