Пучок балерины - самая модная и удобная прическа сезона

Модный "косплей" стиля балерин, в лучших традициях последних сезонов получивший название "балеткор", захватил модную арену. Теперь все стремятся одеться балеринами, миксуя балетки с гетрами, а леггинсы - с пышными пачками и шелковыми бантами. Если одеться, как прима Большого, с ног до головы вы не готовы, а поддержать тренд все же хочется, советуем ограничиться прической. Тем более, что пучок балерины - не только модная, но и очень удобная весенняя прическа.

Сделать пучок балерины предельно просто: вам понадобится гель или мусс сильной фиксации, расческа с мелкими зубчиками, пара тонких резинок в цвет ваших волос, а также (по желанию) шелковые резинки, ленты или спортивная повязка для волос. Итак, для начала стоит определиться с пробором: прямой или косой, а может - вы просто решите зачесать волосы назад. Здесь рекомендаций никаких нет, выбирайте тот вариант, что вам удобнее и привычнее. Теперь возьмите расческу и гладко зачешите волосы при помощи геля: ни один крохотны волосок не должен выбиваться, ведь настоящая балерина никогда не позволила бы такого. Пучок можно собирать на затылке или чуть выше - такая высота будет самой оптимальной. Теперь закрепите пучок тонкой резинкой. В целом, прическа уже готова, но если вы хотите добавить больше балетной эстетики, можно дополнить прическу яркой шелковой резинкой, лентой или повязкой для волос.

В чем преимущества такой прически? Во-первых, она очень стильная и подходит под любой тип лица (главное, не прогадать с пробором). Во-вторых, она избавит вас от необходимости беспокоиться о состоянии прически в течение всего дня: гель будет крепко держать волосы, так что их внешний вид едва ли изменится до самого вечера. И, наконец, это идеальная прическа для тех дней, когда вы не успели вымыть волосы - никто ничего даже не заметит.

thesymbol.ru