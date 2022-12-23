Бренд adidas пересматривает партнерство с Balenciaga

Спортивный бренд adidas переоценивает свое сотрудничество с домом моды Balenciaga и приостанавливает запуск совместных продуктов. Об этом пишет Hypebeast, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Предварительные заказы на товары из коллекции Balenciaga x adidas будут отложены или вообще не будут выполнены. "Мы взяли время на переоценку нашего партнерства с Balenciaga и решили приостановить запуск всех продуктов до дальнейшего уведомления. К сожалению, мы не сможем выполнить ваш предварительный заказ на Balenciaga/adidas Stan Smith", - говорится в письме adidas, отправленном клиенту с уведомлением об отмене заказа.

В Balenciaga сообщили покупателям о задержках в доставке вещей из коллаборации со спортивным брендом.

Репутация модного дома оказалась под ударом после того, как в ноябре бренд выпустил спорную кампанию Gift Shop. В ней люди рассмотрели популяризацию сексуального насилия над детьми.

После скандала вокруг рекламы Balenciaga многие звезды и инфлюенсеры высказали свое мнение на этот счет. Ким Кардашьян заявила, что она "возмущена недавними кампаниями Balenciaga". Звезда не разорвала отношения с домом моды, она призналась, что "переоценивает" свои отношения с брендом.