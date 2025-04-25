Составлен образ идеального возлюбленного

Исследователи из России и зарубежных стран опросили свыше 10 тыс. человек из 43 государств мира для всестороннего изучения образа реального и идеального возлюбленного. Это позволило им составить рейтинг черт идеального спутника жизни, что поможет ученым раскрыть принципы формирования долгосрочных отношений.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба НИУ ВШЭ.

"Оказалось, что заявленные и выявленные предпочтения по большей части совпадают, хотя есть некоторые различия. Например, "уверенный в себе", "хороший слушатель", "терпеливый" и "спокойный", имеют значительно более высокий рейтинг в списке заявленных предпочтений, чем в списке выявленных. А вот атрибуты "привлекательный", "хороший любовник", "красивое тело", "сексуальный" и "приятный запах" имеют гораздо более высокий рейтинг среди выявленных предпочтений", - говорится в сообщении.

К такому выводу пришла группа российских и зарубежных психологов под руководством профессора Университета Калифорнии в Дэвисе Пола Иствика в рамках масштабного международного проекта, нацеленного на изучение образа реального и идеального возлюбленного. В прошлом, ученые уже пытались получить подобные сведения, однако проведенные ими опросы среди небольших групп добровольцев в разных странах мира приводили к очень разным результатам.

Для получения подобных сведений профессор Иствик и его коллеги провели опрос среди более 10 тыс. респондентов в 43 странах мира, в том числе в России. Часть из них уже состояла в близких отношениях, а другие еще не нашли романтического партнера. Исследователи попросили участников оценить, какие черты они считают наиболее желательными в идеальном партнере, а затем применить те же критерии к текущему партнеру или тому, с кем бы они хотели состоять в отношениях.

Последующий анализ и сравнение этих ответов позволил ученым составить глобальный рейтинг черт идеального спутника жизни, а также выявить несколько интересных различий между заявляемыми и выявленными предпочтениями добровольцев. Также психологи выявили различия в том, как мужчины и женщины оценивают наиболее значимые категории, в том числе физическую привлекательность, достаток и успешность карьеры.

"Оба пола недооценивают значимость привлекательности, но женщины делают это особенно сильно: те черты, которые они считают не столь важными, в реальности оказываются среди самых приоритетных. В то же время мужчины занижают, а женщины, напротив, переоценивают важность таких качеств, как амбициозность, финансовая обеспеченность и наличие хорошей работы. В итоге, несмотря на различия в заявленных установках, реальные предпочтения мужчин и женщин во многом совпадают", - подытожила младший научный сотрудник НИУ ВШЭ Альбина Галлямова, чьи слова приводит пресс-служба вуза.