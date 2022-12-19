19 декабря 2022

19 декабря 2022 15:04

Назван самый популярный бренд одежды в мире

Частный авиаперевозчик Compare My Jet назвал самый популярный люксовый бренд в мире. Результаты исследования опубликованы на сайте сервиса, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Известно, что руководство компании проанализировало поисковые запросы в Google пользователей сети из 195 стран, не уточняя при этом период изучения интересов юзеров. Выяснилось, что французский модный дом Louis Vuitton оказался на первом месте в 81 стране, включая Швейцарию, Ирландию, Монако и ОАЭ. В общей сложности название упомянутой марки одежды искали 11,1 миллиона раз в месяц.

На второй строчке рейтинга расположился производитель машин Lamborghini, который чаще всего вбивали в поисковике пользователи из России. Третье место также досталось автомобильной марке, а именно, бренду Mercedes Benz, который оказался наиболее востребован в 23 странах мира.

Согласно материалу, в десятку лидеров попали такие ретейлеры, как Michael Kors, Loewe, Gucci, Balenciaga, Porsche, Chanel и Dior. В списке также значатся следующие компании: Hermes, Loccitane, Ralph Lauren, Tory Burch, Bugatti, Diesel, Hugo Boss, Kenzo, Maserati и Pierre Cardin.


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