16 января 2025

16 января 2025 09:42

Назван неожиданный фактор набора веса

При недостатке сна или его плохом качестве происходят гормональные изменения в организме, которые способствуют набору лишнего веса, рассказала "Газете.Ru" диетолог, эндокринолог КДЦ НКЦ №2 РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского Юлия Атаманова, передает Day.Az.

"Во-первых, снижается количество лептина, гормона-регулятора метаболизма. В результате организму нужно больше еды, чтобы насытиться. Во-вторых, повышается количество грелина, гормона, вызывающего чувство голода. Следовательно увеличивается количество съеденной еды. Также повышается уровень кортизола, который способствует отложению жировой ткани вокруг живота. Возникает дефицит гормона роста. Это приводит к тому, что в организме усиливается образование жировой ткани, замедляется строение мышечной. Это в конечном итоге может приводить к замедлению обмена веществ", - рассказала врач.

Чтобы избежать подобных гормональных изменений, необходимо спать по шесть-восемь часов в сутки.

"Кому-то необходимо больше времени, кому-то меньше. Главное - просыпаться в хорошем самочувствие, то есть высыпаться. Нормализация сна поможет вам снизить вес вкупе с хорошим, сбалансированным рационом и физическими упражнениями", - отметила доктор.


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