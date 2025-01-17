Психолог назвал тревожные признаки, говорящие о домашнем насилии

Что такое семейное насилие, по каким признакам его распознать и какие маркеры указывают, что человек подвергается жестокому обращению, "Газете.Ru" рассказал кризисный психолог, преподаватель международного института психологии Smart Никита Ерин, передает Day.Az.

Эксперт выделил несколько видов семейного насилия.

"Эмоциональное насилие проявляется в постоянной критике, оскорблениях, манипуляциях. Партнер постоянно унижает, публично высмеивает, сравнивает с другими в негативном свете: "Посмотри на мою сестру/подругу/коллегу - она умная, успешная, а ты...". Внушает чувство вины. Выражается в постоянном обвинении, смещении ответственности и шантаже. Например, "Из-за тебя я сорвал важную сделку" (обвинение), "Никто кроме меня тебя не потерпит" (смещение ответственности), "Без тебя моя жизнь потеряет смысл" (шантаж). Контролирует каждый шаг. Проявляется через технологическую слежку: требования показывать все сообщения, пароли, проверка геолокации; социальном контроле: скандалы после каждой встречи с друзьями, создание атмосферы постоянной отчетности в каждой мелочи", - объяснил он.

Второе - экономическое насилие. Выражается в запрете работать, отбирании зарплаты, принуждении просить деньги на самое необходимое, требовании отчитываться за каждую копейку. Такая ситуация создает зависимость от партнера и блокирует попытку выйти из отношений, а также внушает страх перед самостоятельной жизнью.

Третье - физическое насилие. Может быть как легким толчком, так и тяжелым увечьем - грань очень тонкая. Первый раз может казаться случайностью, но это только начало.

Четвертое - социальная изоляция. Постепенное отрезание от друзей, родственников, превращение в "собственность", которую нельзя никому показывать.

Иногда жертвы сами не могут понять, что происходит насилие, или начинают принимать его как должное, в этом случае требуется помощь со стороны. Психолог Ерин поделился, как понять, что человек подвергается жестокому обращению в семье.

"Повышенное чувство страха и тревоги. Сильный испуг при неожиданных действиях, страх перед любым действием. Частые необоснованные извинения за партнера, которые проявляются в минимизации его негативного поведения, установках: "Он/она не хотел(а)". "Он просто устал" и так далее. Внезапный разрыв прежних социальных связей. Изоляция от друзей и родственников, любых других социальных контактов. Пострадавшие могут бояться появиться без партнера или боятся, что он/она узнает, что ходил на мероприятия или виделся(ась) с другими. Это может проявляться даже в телефонных звонках, которые проходят в присутствии партнера", - подчеркнул он.

У жертв насилия может быть появление оправдательной риторики о поведении партнера. Люди бывают склонны защищать агрессора, потому что иная оценка может вызывать сильное чувство небезопасности: "Он/она просто любит меня слишком сильно", "Бьет - значит любит".

Явный признак - синяки и травмы в местах, которые сложно травмировать случайно (шея, внутренняя сторона плеч), которые имеются слишком часто и подаются как случайные. Следы захватов и удерживания.

А также использование одежды, скрывающей травмы. Можно заметить по тому, что человек раньше носил платья/футболки и легкую одежду, а теперь длинную оверсайзную одежду, одежду с высокими воротниками. При этом наблюдается, что такой стиль связан не с веянием моды или желанием сменить гардероб.

"Важно быть внимательным к себе и к окружающим. Если вы заметили признаки насилия над вами/близкими, не стоит замалчивать это, прятать или делать вид, что это нормально. Последствия такого выбора могут быть очень печальными", - резюмировал Ерин.